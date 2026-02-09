Kanatlı eti ihracatının sınırlandırılmasına yönelik bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığı kanatlı eti ihracatının sınırlandırılmasına yönelik açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileri ile birlikte, iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimler, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmiş; fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediği titizlikle değerlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir. Tüketicilerimizi mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışı, Ticaret Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir. Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerinde, bilhassa halkımızın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmeleri de hassasiyetle izlemektedir. Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun bir şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasının sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."