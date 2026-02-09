Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sanal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diyetisyen Onur Kılınç, başsavcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı
Muğla Menteşe'de, diyetisyen Onur Kılınç, yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
DHA'daki habere göre paylaşım tepkilere neden olurken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kılınç, polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI
Evde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İTİRAZIN ARDINDAN TUTUKLANDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan Kılınç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.