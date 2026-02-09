Muğla Menteşe'de, diyetisyen Onur Kılınç, yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre paylaşım tepkilere neden olurken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kılınç, polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Evde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İTİRAZIN ARDINDAN TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan Kılınç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.