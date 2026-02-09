Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sanal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diyetisyen Onur Kılınç, başsavcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:50 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla Menteşe'de, diyetisyen Onur Kılınç, yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

        EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre paylaşım tepkilere neden olurken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kılınç, polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

        Evde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        İTİRAZIN ARDINDAN TUTUKLANDI

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan Kılınç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakarya'da emekli polis önce eşini, sonra emlakçıyı öldürdü

        Sakarya'da emekli polis önce eşini, sonra emlakçıyı öldürdü

        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı