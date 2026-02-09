Yıldızlar geldi, Süper Lig'in cari açığı büyüdü
Süper Lig'de transfer çılgınlığı: 476 milyon Euro'luk harcamayla tüm zamanların rekoru kırılırken, ligin cari açığı da 216 milyon Euro ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye, dünyada en çok zarar eden 3. lig konumunda. Tarihin en pahalı 10 transferinden 8'i bu sezon gerçekleşti. Habertürk Ekonomi'den Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...
Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde kış transfer dönemleri sona erdi.
Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig kulüpleri tarafından iki transfer döneminde yapılan harcama 476 milyon euro ile rekor kırdı. Önceki rekor bu rakamın yarısından azıyla (221.5 milyon euro) geçen sezona aitti. Bonservis gelirleri de 260 milyon euro ile rekora ulaştı. Bir önceki satış rekoru 2023/2024 sezonunda 172 milyon euro ile kırılmıştı.
Bonservis gelirlerinde de rekor kırılmış olsa da Süper Lig'in cari açığı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2 transfer döneminde kulüplerin toplam zararı 216 milyon euro. Önceki en yüksek zarar bakiyesi, bu rakamın yarısından azı olarak geçen sezon 110 milyon euro idi.
PREMİER LİG VE SUUDİ ARABİSTAN LİGİ'NİN ARDINDAN EN ÇOK ZARAR EDEN 3. LİG
Kış transfer döneminde Süper Lig, toplamda 124 milyon euro ile dünyada en çok bonservis harcaması yapılan 6. lig oldu. Avrupa'da sadece İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A, Süper Lig'in önünde yer aldı. Brezilya, ABD MLS Ligi ve Suudi Arabistan Ligi, Süper Lig'in önünde yer alan diğer ligler...
Süper Lig, gelir-gider dengesinde ise 41.5 milyon euro'luk eksi bakiyeyle, en çok zarar eden 7. lig konumunda. Burada yukarıdaki liglere eklenen lig ise Almanya Bundesliga oldu.
2025/2026 sezonun iki transfer dönemi göz önüne alındığında ise Süper Lig için daha kötü bir tablo ortaya çıkıyor.
Süper Lig, iki dönemde toplam 216 milyon euro'luk eksi bakiyeyle dünyada en çok zarar eden 3. organizasyon olarak ortaya çıkıyor.
585 milyon euro'luk zararla Suudi Arabistan Ligi ve 1 milyar 635 milyon euro eksi bakiyle Premier Lig, Süper Lig'den daha çok zarar eden 2 lig durumunda.
GALATASARAY DÜNYADA EN ÇOK ZARAR YAZAN 9. KULÜP
Kulüpler bazında bakıldığında Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, iki transfer döneminde dünyada en çok zarar yazan 9. kulüp konumunda. Sarı-kırmızılı kulüp 139.5 milyon euro eksi bakiyeyle iki transfer dönemini kapattı. Galatasaray'dan fazla zarar eden 7 Premier Lig kulübü, Real Madrid ve Al Hilal bulunuyor.
Fenerbahçe ise 72 milyon euro ile dünyada en çok zarar eden 22. kulüp olarak listeye girdi. İlk 50'de bulunan diğer takımımız ise 28 milyon euro zararla 38. sıradaki Beşiktaş.
EN PAHALI 10 TRANSFERİN 8'İ BU SEZON GERÇEKLEŞTİ
Süper Lig ekipleri tarafından tarihleri boyunca yapılan en pahalı 10 transferin 8'i bu sezon gerçekleştirildi. Listenin 7. sırasındaki En-Nesyri ve 10. sırasındaki Sara ise geçen sezon transfer edilmişti.
Not: Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi zorunlu satın alma opsiyonlu gerçekleştiği için önümüzdeki sezonun transfer bakiyesinde yazılıyor.
Kante ve Sane gibi bonservissiz gelip imza parası ödemesi yapılan oyuncular transfer bakiyeleri içerisinde yer almıyor.
Geçtiğimiz senelerden bu sezona aktarılan transfer ödemeleri bakiyelerin içerisinde yer alıyor.