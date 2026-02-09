Habertürk
        Yıldızlar geldi, Süper Lig'in cari açığı büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Yıldızlar geldi, Süper Lig'in cari açığı büyüdü

        Süper Lig'de transfer çılgınlığı: 476 milyon Euro'luk harcamayla tüm zamanların rekoru kırılırken, ligin cari açığı da 216 milyon Euro ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye, dünyada en çok zarar eden 3. lig konumunda. Tarihin en pahalı 10 transferinden 8'i bu sezon gerçekleşti. Habertürk Ekonomi'den Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...

        Giriş: 09.02.2026 - 07:09 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:09
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde kış transfer dönemleri sona erdi.

        Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig kulüpleri tarafından iki transfer döneminde yapılan harcama 476 milyon euro ile rekor kırdı. Önceki rekor bu rakamın yarısından azıyla (221.5 milyon euro) geçen sezona aitti. Bonservis gelirleri de 260 milyon euro ile rekora ulaştı. Bir önceki satış rekoru 2023/2024 sezonunda 172 milyon euro ile kırılmıştı.

        Bonservis gelirlerinde de rekor kırılmış olsa da Süper Lig'in cari açığı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2 transfer döneminde kulüplerin toplam zararı 216 milyon euro. Önceki en yüksek zarar bakiyesi, bu rakamın yarısından azı olarak geçen sezon 110 milyon euro idi.

        PREMİER LİG VE SUUDİ ARABİSTAN LİGİ'NİN ARDINDAN EN ÇOK ZARAR EDEN 3. LİG

        Kış transfer döneminde Süper Lig, toplamda 124 milyon euro ile dünyada en çok bonservis harcaması yapılan 6. lig oldu. Avrupa'da sadece İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A, Süper Lig'in önünde yer aldı. Brezilya, ABD MLS Ligi ve Suudi Arabistan Ligi, Süper Lig'in önünde yer alan diğer ligler...

        Süper Lig, gelir-gider dengesinde ise 41.5 milyon euro'luk eksi bakiyeyle, en çok zarar eden 7. lig konumunda. Burada yukarıdaki liglere eklenen lig ise Almanya Bundesliga oldu.

        2025/2026 sezonun iki transfer dönemi göz önüne alındığında ise Süper Lig için daha kötü bir tablo ortaya çıkıyor.

        Süper Lig, iki dönemde toplam 216 milyon euro'luk eksi bakiyeyle dünyada en çok zarar eden 3. organizasyon olarak ortaya çıkıyor.

        585 milyon euro'luk zararla Suudi Arabistan Ligi ve 1 milyar 635 milyon euro eksi bakiyle Premier Lig, Süper Lig'den daha çok zarar eden 2 lig durumunda.

        Lig Gider Gelir Bakiye
        1 Premier Lig 4.05 milyar € 2.42 milyar € -1,635.72 mil. €
        2 Suudi Arabistan Ligi 779.69 mil. € 194.43 mil. € -585.26 mil. €
        3 Süper Lig 475.94 mil. € 259.91 mil. € -216.03 mil. €
        4 Serie A 1.44 milyar € 1.30 milyar € -142.87 mil. €
        5 Major League Soccer 252.60 mil. € 115.87 mil. € -136.74 mil. €
        6 Katar Ligi 79.05 mil. € 4.97 mil. € -74.08 mil. €
        7 Birleşik Arap Emirlikleri Ligi 81.71 mil. € 9.80 mil. € -71.91 mil. €
        8 Rusya Ligi 182.27 mil. € 119.41 mil. € -62.87 mil. €
        9 Meksika Ligi 147.09 mil. € 126.36 mil. € -20.73 mil. €
        10 Çin Ligi 10.60 mil. € 2.51 mil. € -8.08 mil. €

        GALATASARAY DÜNYADA EN ÇOK ZARAR YAZAN 9. KULÜP

        Kulüpler bazında bakıldığında Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, iki transfer döneminde dünyada en çok zarar yazan 9. kulüp konumunda. Sarı-kırmızılı kulüp 139.5 milyon euro eksi bakiyeyle iki transfer dönemini kapattı. Galatasaray'dan fazla zarar eden 7 Premier Lig kulübü, Real Madrid ve Al Hilal bulunuyor.

        Fenerbahçe ise 72 milyon euro ile dünyada en çok zarar eden 22. kulüp olarak listeye girdi. İlk 50'de bulunan diğer takımımız ise 28 milyon euro zararla 38. sıradaki Beşiktaş.

        Kulüp Gider Gelir Hesap bakiyesi
        1 Arsenal 294.60 mil. € 14.30 mil. € -280.30 mil. €
        2 Liverpool FC 482.90 mil. € 219.50 mil. € -263.40 mil. €
        3 Manchester City 301.80 mil. € 102.28 mil. € -199.52 mil. €
        4 Tottenham Hotspur 265.60 mil. € 82.50 mil. € -183.10 mil. €
        5 Manchester United 250.70 mil. € 74.20 mil. € -176.50 mil. €
        6 Real Madrid 167.50 mil. € 2.00 mil. € -165.50 mil. €
        7 Sunderland 212.69 mil. € 52.00 mil. € -160.69 mil. €
        8 Al-Hilal SFC 172.07 mil. € 11.52 mil. € -160.55 mil. €
        9 Galatasaray SK 157.62 mil. € 18.05 mil. € -139.57 mil. €
        10 Al-Ittihad Club 119.56 mil. € - -119.56 mil. €
        11 Everton FC 129.75 mil. € 12.60 mil. € -117.15 mil. €
        12 Nottingham Forest 241.98 mil. € 130.40 mil. € -111.58 mil. €
        13 Como 1907 126.89 mil. € 16.38 mil. € -110.51 mil. €
        14 Al-Qadsiah FC 133.12 mil. € 26.85 mil. € -106.27 mil. €
        15 Leeds United 113.70 mil. € 9.00 mil. € -104.70 mil. €
        16 Newcastle United 278.85 mil. € 176.00 mil. € -102.85 mil. €
        17 Burnley FC 128.65 mil. € 35.00 mil. € -93.65 mil. €
        18 Al-Nassr FC 104.97 mil. € 11.65 mil. € -93.33 mil. €
        19 NEOM SC 114.05 mil. € 23.00 mil. € -91.05 mil. €
        20 Atlético Madrid 230.00 mil. € 145.50 mil. € -84.50 mil. €
        21 Paris FC 72.30 mil. € - -72.30 mil. €
        22 Fenerbahçe SK 124.00 mil. € 52.10 mil. € -71.90 mil. €
        23 Fulham FC 75.70 mil. € 19.30 mil. € -56.40 mil. €
        24 West Ham United 200.10 mil. € 147.00 mil. € -53.10 mil. €
        25 Juventus 137.30 mil. € 87.00 mil. € -50.30 mil. €

        EN PAHALI 10 TRANSFERİN 8'İ BU SEZON GERÇEKLEŞTİ

        Süper Lig ekipleri tarafından tarihleri boyunca yapılan en pahalı 10 transferin 8'i bu sezon gerçekleştirildi. Listenin 7. sırasındaki En-Nesyri ve 10. sırasındaki Sara ise geçen sezon transfer edilmişti.

        Oyuncu Sezon Kulüp Bonservis
        1 Victor Osimhen 25/26 Galatasaray 75.00 mil. €
        2 Wilfried Singo 25/26 Galatasaray 30.77 mil. €
        3 Orkun Kökçü 26/27 Beşiktaş 30.00 mil. €
        4 Matteo Guendouzi 25/26 Fenerbahçe 28.00 mil. €
        5 Uğurcan Çakır 25/26 Galatasaray 27.50 mil. €
        6 Kereme Aktürkoğlu 25/26 Fenerbahçe 22.50 mil. €
        7 Youssef En-Nesyri 24/25 Fenerbahçe 19.50 mil. €
        8 Emmanuel Agbadou 25/26 Beşiktaş 18.00 mil. €
        9 Dorgeles Nene 25/26 Fenerbahçe 18.00 mil. €
        10 Gabriel Sara 24/25 Galatasaray 18.00 mil. €

        Not: Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi zorunlu satın alma opsiyonlu gerçekleştiği için önümüzdeki sezonun transfer bakiyesinde yazılıyor.

        Kante ve Sane gibi bonservissiz gelip imza parası ödemesi yapılan oyuncular transfer bakiyeleri içerisinde yer almıyor.

        Geçtiğimiz senelerden bu sezona aktarılan transfer ödemeleri bakiyelerin içerisinde yer alıyor.

