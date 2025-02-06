İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2024'te İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükseldi. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
Giriş: 06.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:53
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2024 sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 139 bin 544'ünün kütüğü de İstanbul. İşte kalan 13 milyon 562 bin 58 kişinin kütüğünün kayıtlı olduğu iller...
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