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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? TÜİK son verileri açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2024'te İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükseldi. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:53
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        1

        2024 sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 139 bin 544'ünün kütüğü de İstanbul. İşte kalan 13 milyon 562 bin 58 kişinin kütüğünün kayıtlı olduğu iller...

        2
        Sivas 759.363
        3
        Kastamonu 546.718
        4
        Ordu 519.889
        5
        Giresun 485.500
        6
        Tokat 475.471
        7
        Erzurum 456.192
        8
        Malatya 422.078
        9
        Samsun 41.372
        10
        Trabzon 413.924
        11
        Sinop 366.728
        12
        Kars 309.231
        13
        Rize 307.049
        14
        Erzincan 301.667
        15
        Van 274.682
        16
        Mardin 267.308
        17
        Siirt 263.512
        18
        Ardahan 260.318
        19
        Bitlis 248.962
        20
        Diyarbakır 238.539
        21
        Ağrı 234.159
        22
        Adıyaman 218.396
        23
        Muş 191.571
        24
        Çorum 176.744
        25
        Amasya 175.062
        26
        Çankırı 164.726
        27
        Şanlıurfa 164.375
        28
        Kayseri 164.164
        29
        Konya 164.077
        30
        Elazığ 153.815
        31
        Yozgat 151.379
        32
        Bingöl 151.094
        33
        Batman 149.732
        34
        Gümüşhane 148.173
        35
        Sakarya 131.242
        36
        Hatay 124.792
        37
        Bayburt 124.652
        38
        Ankara 122.927
        39
        Zonguldak 122.155
        40
        Kahramanmaraş 113.303
        41
        Tekirdağ 109.392
        42
        Kırklareli 109.064
        43
        Bursa 103.415
        44
        Edirne 101.041
        45
        Balıkesir 100.999
        46
        Iğdır 100.788
        47
        Adana 100.457
        48
        Niğde 99.352
        49
        Gaziantep 95.328
        50
        Bartın 94.540
        51
        Nevşehir 93.060
        52
        Karabük 92.318
        53
        Artvin 83.698
        54
        Tunceli 81.997
        55
        İzmir 70.762
        56
        Çanakkale 70.526
        57
        Mersin 66.455
        58
        Bolu 64.103
        59
        Afyonkarahisar 61.372
        60
        Kocaeli 59.216
        61
        Isparta 56.122
        62
        Eskişehir 54.959
        63
        Aksaray 50.155
        64
        Manisa 49.786
        65
        Antalya 48.717
        66
        Kırşehir 47.255
        67
        Düzce 45.645
        68
        Şırnak 44.635
        69
        Kilis 41.891
        70
        Kırıkkale 35.787
        71
        Bilecik 35.446
        72
        Osmaniye 35.366
        73
        Kütahya 34.489
        74
        Denizli 33.973
        75
        Aydın 31.642
        76
        Karaman 27.572
        77
        Uşak 21.476
        78
        Yalova 20.664
        79
        Hakkari 20.136
        80
        Muğla 16.156
        81
        Burdur 10.456
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