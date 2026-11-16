Karadeniz'de Somali bayraklı yük gemisi battı, 12 mürettebat kurtarıldı

Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Somali bayraklı bir yük gemisinin battığı, gemide bulunan 12 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Varna'daki Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisinden yardım çağrısı ulaştığı belirtildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları için Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'ndan (MCM Black Sea) 4 askeri gemi, 2 Cougar tipi helikopter ve Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 savaş uçağının gönderildiği aktarılan açıklamada, geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle battığı, olayın bir insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırıldığı ifade edildi.

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Açıklamada, 12 mürettebatı bulunan geminin, Romanya'nın Tulça kentinden Mısır'a dökme buğday taşıdığı, gemideki 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı mürettebatın helikopterlerle kurtarıldığı kaydedildi.

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