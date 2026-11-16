Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Karadeniz'de Somali bayraklı yük gemisi battı, 12 mürettebat kurtarıldı

        Karadeniz'de Somali bayraklı yük gemisi battı, 12 mürettebat kurtarıldı

        Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı yük gemisi Bulgaristan açıklarında meydana gelen patlama sonucu battı. 12 mürettebatı bulunan gemideki, 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı helikopterlerle kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 15:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı

        Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Somali bayraklı bir yük gemisinin battığı, gemide bulunan 12 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

        Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Varna'daki Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisinden yardım çağrısı ulaştığı belirtildi.

        Bölgede arama kurtarma çalışmaları için Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'ndan (MCM Black Sea) 4 askeri gemi, 2 Cougar tipi helikopter ve Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 savaş uçağının gönderildiği aktarılan açıklamada, geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle battığı, olayın bir insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırıldığı ifade edildi.

        REKLAM

        Açıklamada, 12 mürettebatı bulunan geminin, Romanya'nın Tulça kentinden Mısır'a dökme buğday taşıdığı, gemideki 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı mürettebatın helikopterlerle kurtarıldığı kaydedildi.

        *Haberin görseli temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri başladı

        Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oylamaya geçildi. (AA)

        #karadeniz
        #yük gemisi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah