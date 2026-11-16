Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Galatasaray Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!

        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanması beklenen müsabaka, zeminin elverişsiz olması nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 15:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek.

        21 Kasım Cuamrtesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma öncesi milli aranın girmesiyle birlikte RAMS Park Stadyumu'nda zemin çalışmaları başlatıldı.

        Çimdeki yıpranma nedeniyle zemine bakım ve iyileştirme çalışması uygulayan sarı-kırmızılılar, Samsunspor mücadelesi için kritik bir önlem aldı.

        Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Samsunspor mücadelesi, zeminin elverişsizliği nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda alındı.

        İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

        "21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na alınmıştır.

        REKLAM

        Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz.

        Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler sergisi, Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açıldı

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan özenle derlenen "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" sergisi, İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya'daki sanatseverler ile buluşuyor

        #galatasaray
        #Samsunspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah