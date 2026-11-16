Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek.

21 Kasım Cuamrtesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma öncesi milli aranın girmesiyle birlikte RAMS Park Stadyumu'nda zemin çalışmaları başlatıldı.

Çimdeki yıpranma nedeniyle zemine bakım ve iyileştirme çalışması uygulayan sarı-kırmızılılar, Samsunspor mücadelesi için kritik bir önlem aldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Samsunspor mücadelesi, zeminin elverişsizliği nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda alındı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na alınmıştır.

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Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır."