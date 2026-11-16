İlkay Gündoğan'dan ayrılık iddialarına yanıt! Galatasaray'da kalacak mı?

"TECRÜBEMİ KATMAK İÇİN GELDİM"

Almanya, İngiltere ve İspanya'daki yıllarımın ardından tecrübemi katmak için buraya geldim. Bir profesyonel olarak böyle bir durumda ilerlemenin tek bir yolu var: Profesyonelliğini korumak ve takımın başarısını sürdürmesi için her gün antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapmak.