Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan'dan ayrılık iddialarına yanıt! Galatasaray'da kalacak mı?

        İlkay Gündoğan'dan ayrılık iddialarına yanıt! Galatasaray'da kalacak mı?

        Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan İlkay Gündoğan'ın, devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Hedeflerini paylaşan tecrübeli yıldız, sarı-kırmızılılardaki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 19:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray'ın 36 yaşındaki deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan, Sky Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

        2

        "KİMSE AZ OYNAMAKTAN MEMNUN OLMAZ"

        Kimse az ya da hiç oynamadığı zaman tamamen memnun olmaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarılı seriden dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için büyük bir istek duyuyorum.

        3

        "TECRÜBEMİ KATMAK İÇİN GELDİM"

        Almanya, İngiltere ve İspanya'daki yıllarımın ardından tecrübemi katmak için buraya geldim. Bir profesyonel olarak böyle bir durumda ilerlemenin tek bir yolu var: Profesyonelliğini korumak ve takımın başarısını sürdürmesi için her gün antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapmak.

        4

        "KIŞIN AYRILMAK GÜNDEMDE DEĞİL"

        Şu anda erken bir ayrılık üzerinde düşünmüyorum. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum.

        5

        "KENDİMİ SON DERECE FİT HİSSEDİYORUM"

        Şimdiden net olarak söyleyebileceğim şey, gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğim. Kendimi şu anda son derece fit hissediyorum. Yeniden forma şansı bulduğumda hazır olacağım. Bunun dışındaki her şey benim kontrolümde değil.

        6

        2025 yazında Galatasaray'a imza atan İlkay Gündoğan, 38 maçta 2 gol - 5 asistlik katkı sağlamış ve 2 bin 155 dakika sahada kalmıştı.

        7

        BU SEZON SADECE 74 DAKİKA

        Tecrübeli yıldız bu sezon ise 5 maçta sadece 74 dakika sahada kaldı ve gol - asist katkısı sağlayamadı.

        8

        4.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

        Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 4.5 milyon Euro net maaş kazanıyor.

        9
        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin'de taşan dereler şelaleleri andırdı

        ARTVİN (İHA) - Artvin'de yağış nedeniyle taşan dereler köy yollarını ulaşıma kapatırken, yüksek şelaleleri andıran sular vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

        #İlkay Gündoğan
        #transfer
        #galatasaray
        #Ayrılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?