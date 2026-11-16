İlkay Gündoğan'dan ayrılık iddialarına yanıt! Galatasaray'da kalacak mı?
Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan İlkay Gündoğan'ın, devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Hedeflerini paylaşan tecrübeli yıldız, sarı-kırmızılılardaki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın 36 yaşındaki deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan, Sky Sport'a özel açıklamalarda bulundu.
"KİMSE AZ OYNAMAKTAN MEMNUN OLMAZ"
Kimse az ya da hiç oynamadığı zaman tamamen memnun olmaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarılı seriden dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için büyük bir istek duyuyorum.
"TECRÜBEMİ KATMAK İÇİN GELDİM"
Almanya, İngiltere ve İspanya'daki yıllarımın ardından tecrübemi katmak için buraya geldim. Bir profesyonel olarak böyle bir durumda ilerlemenin tek bir yolu var: Profesyonelliğini korumak ve takımın başarısını sürdürmesi için her gün antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapmak.
"KIŞIN AYRILMAK GÜNDEMDE DEĞİL"
Şu anda erken bir ayrılık üzerinde düşünmüyorum. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum.
"KENDİMİ SON DERECE FİT HİSSEDİYORUM"
Şimdiden net olarak söyleyebileceğim şey, gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğim. Kendimi şu anda son derece fit hissediyorum. Yeniden forma şansı bulduğumda hazır olacağım. Bunun dışındaki her şey benim kontrolümde değil.
2025 yazında Galatasaray'a imza atan İlkay Gündoğan, 38 maçta 2 gol - 5 asistlik katkı sağlamış ve 2 bin 155 dakika sahada kalmıştı.
BU SEZON SADECE 74 DAKİKA
Tecrübeli yıldız bu sezon ise 5 maçta sadece 74 dakika sahada kaldı ve gol - asist katkısı sağlayamadı.
4.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 4.5 milyon Euro net maaş kazanıyor.