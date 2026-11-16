JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo'da erişim sorunları yaşandı

ABD’nin en büyük bankalarında aynı gün ortaya çıkan teknik aksaklıklar, küresel finans sisteminin dijital altyapısına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo müşterileri hesaplarına erişimde sorun yaşarken, bankacılık işlemlerinde gecikmeler meydana geldi. Microsoft’un dünya genelinde kamu kurumlarını ve özel şirketleri etkileyen büyük çaplı hizmet kesintisinin hemen ardından yaşanan gelişmeler, finans sektörünün teknoloji altyapısına bağımlılığını bir kez daha tartışmaya açtı. İlk bulgular koordineli bir siber saldırıya işaret etmese de art arda yaşanan arızalar, dijital sistemlerin dayanıklılığı konusunda soru işaretleri oluşturdu.

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ABD’NİN FİNANS DEVLERİNDE ERİŞİM SORUNU

ABD finans sektörünün en büyük kuruluşlarından JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo, 16 Kasım Pazartesi günü müşterilerden gelen yoğun teknik arıza bildirimleriyle gündeme geldi. İnternet hizmetlerindeki kesintileri takip eden Downdetector platformuna yansıyan verilere göre, çok sayıda kullanıcı dijital bankacılık hizmetlerine erişmekte güçlük çekti. Özellikle JPMorgan Chase müşterilerinden gelen şikayetlerin sayısı 3 bini aşarken, bazı bankacılık işlemlerinin normalden daha uzun sürdüğü bildirildi. Milyonlarca müşteriye hizmet veren finans kuruluşlarında aynı gün yaşanan sorunlar, bankaların dijital operasyonlarının güvenilirliğini yeniden tartışmaya açtı. Bununla birlikte, arıza bildirimlerinin farklı bankalarda görülmesi, bütün bankacılık sistemlerinin aynı anda devre dışı kaldığı anlamına gelmiyor.

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SİBER SALDIRI ŞÜPHESİ: İLK BULGULAR NE SÖYLÜYOR?

Bankacılık sektöründe yaşanan eş zamanlı erişim sorunları, ilk etapta koordineli bir siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Ancak CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, JPMorgan Chase’in karşılaştığı teknik sorunda kötü niyetli bir müdahaleye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Birden fazla bankayı aynı anda etkileyen ortak bir yazılım hatası tespit edildiğine dair de kanıt bulunmuyor. JPMorgan Chase yönetimi, bazı bankacılık işlemlerinde gecikmeler yaşandığını doğrularken, müşterilerin hesaplarına ve paralarına erişiminin sürdüğünü açıkladı. Bloomberg’e iletilen banka açıklamasında, teknik ekiplerin sorunu mümkün olan en kısa sürede gidermek için çalıştığı belirtildi. Bu açıklamalar, olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığı yönündeki iddiaları desteklemese de teknik aksaklığın kesin nedenine ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmadı.

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BANKACILIK KRİZİ WALL STREET’E DE YANSIDI

JPMorgan Chase’in yaşadığı teknik sorun, bankanın borsa performansının da dikkatle izlendiği bir döneme denk geldi. New York saatiyle 13.33 itibarıyla JPMorgan hisseleri yüzde 2,3 değer kaybederek 338,24 dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte bankanın yılbaşından bu yana elde ettiği hisse değeri artışı yaklaşık yüzde 5 seviyesine indi. Hisse fiyatındaki gerilemenin doğrudan teknik arızadan kaynaklandığına ilişkin kesin bir veri bulunmamakla birlikte, bankacılık sektöründe operasyonel sürekliliğin yatırımcı güveni açısından taşıdığı önem bir kez daha öne çıktı. Özellikle dijital ödeme sistemlerinin, para transferlerinin ve hesap yönetiminin kesintisiz çalışması, modern bankacılığın yalnızca hizmet kalitesi açısından değil, finansal istikrar ve piyasa güveni bakımından da temel unsurları arasında yer alıyor.

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MICROSOFT KRİZİNİN GÖLGESİNDE YENİ ARIZA DALGASI

ABD bankalarında yaşanan aksaklıkların dikkat çekici yönlerinden biri, Microsoft’un küresel çapta ciddi hizmet kesintileri yaşamasından yalnızca birkaç gün sonra ortaya çıkması oldu. Geçen cuma günü Microsoft 365, Outlook, Teams ve Copilot hizmetlerinde meydana gelen arızalar, 70’ten fazla ülkede kullanıcıları etkiledi. Şirketin açıklamasına göre sorunun kaynağı, ağ kapasitesini artırmaya yönelik teknik bir güncelleme sırasında ortaya çıkan altyapı problemiydi. Microsoft, kesintinin herhangi bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını duyurdu. En ağır hizmet aksaması yaklaşık 18 saat sürerken, olayın bütün etkilerinin giderilmesi yaklaşık 38 saati buldu. Bankacılık sektöründeki sorunlarla Microsoft kesintisi arasında doğrulanmış bir teknik bağlantı bulunmuyor. Ancak kısa aralıklarla yaşanan bu iki gelişme, büyük ölçekli dijital altyapıların operasyonel kırılganlığını yeniden gündeme taşıdı.

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KRİZ 70’TEN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI

Microsoft’un hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti, yalnızca bireysel kullanıcıların e-posta ve iletişim hizmetlerini değil, kamu yönetiminden uluslararası ticarete kadar geniş bir faaliyet alanını etkiledi. ABD, Japonya ve Avustralya’daki bazı kamu kurumlarında hizmet aksaklıkları görülürken, finans piyasalarında faaliyet gösteren şirketler de operasyonel sorunlarla karşılaştı. Bazı kuruluşlar mali sonuçlarını planlanan zamanda açıklayamazken, hava yolu şirketleri müşterilerini iletişim kanallarında yaşanabilecek gecikmeler konusunda uyardı. Yaşananlar, küresel ekonominin birbirine bağlı dijital hizmetler üzerinden çalışmasının yarattığı riskleri ortaya koydu. Tek bir teknoloji sağlayıcısında meydana gelen büyük çaplı arızanın farklı ülkelerdeki kamu kurumlarını, finans kuruluşlarını ve şirketleri aynı anda etkileyebilmesi, kritik hizmetlerin alternatif altyapılarla desteklenmesinin önemini gösterdi.

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SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN 350 MİLYON DOLARLIK RİSK HESABI

Küresel teknoloji kesintisinin ekonomik sonuçları da uluslararası sigorta sektörünün gündemine girdi. Siber risk analizi alanında faaliyet gösteren CyberCube, Microsoft 365 hizmetlerindeki arızadan kaynaklanan dünya genelindeki sigortalı zararların 100 milyon doların altında kalmasını beklediğini açıkladı. Reuters’ın sigortacılık alanındaki yayın organı The Insurer üzerinden aktardığı değerlendirmeye göre şirket, olası kayıplar için ihtiyatlı üst sınırı 350 milyon dolar olarak hesapladı. CyberCube, olayın küresel siber sigorta primleri üzerinden hesaplanan hasar oranına etkisinin sıfır ile 2 puan arasında olabileceğini öngördü. Şirket, 13 Kasım’da müşterilerine bildirdiği ikinci seviye, yani orta düzey risk değerlendirmesini de değiştirmedi. Bu hesaplamalar Microsoft kaynaklı kesintiye ilişkin olup ABD bankalarında yaşanan teknik sorunların maliyetini kapsamıyor.

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ASIL TEHLİKE SİBER SALDIRI DEĞİL, DİJİTAL BAĞIMLILIK MI?

ABD’nin en büyük bankalarında ortaya çıkan erişim sorunları ile Microsoft’un küresel hizmet kesintisi arasında doğrudan bağlantı kurmak için henüz yeterli teknik kanıt bulunmuyor. Buna karşılık iki gelişme, modern finans sisteminin karşı karşıya bulunduğu daha geniş bir güvenlik meselesine işaret ediyor: Dijital altyapıların sürekliliği. Bankaların ödeme sistemlerinden kamu kurumlarının haberleşme ağlarına, uluslararası şirketlerin operasyonlarından hava yolu taşımacılığına kadar birçok kritik hizmet, karmaşık ve birbirine bağımlı teknolojik sistemler üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle büyük ölçekli bir arızanın etkileri, doğrudan hedef aldığı hizmetin çok ötesine geçebiliyor. Son gelişmeler, finansal güvenliğin artık yalnızca siber saldırılara karşı korunmakla sınırlı olmadığını; yazılım güncellemeleri, ağ kapasitesi, sistem yedekliliği ve kriz yönetiminin de ulusal ekonomik güvenliğin temel bileşenleri haline geldiğini gösteriyor. Washington ve küresel finans çevreleri açısından asıl soru ise şu: Bir sonraki büyük teknik arızada bankacılık ve ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlayacak altyapı ne kadar güçlü?