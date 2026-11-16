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        Haberler Dünyadan Johnny Depp Hollywood'dan kendi adasına kaçtı

        Johnny Depp Hollywood'dan kendi adasına kaçtı

        2024'te Bahamalar'da bir ada satın alan Johnny Depp, Hollywood'da sahip olamadığı mahremiyeti yaşamak için adaya taşındı. Ünlü oyuncu, yeni hayatından memnun: Orada kimse bana kamera doğrultmuyor veya dik dik bakmıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı

        Mahremiyet özleminden ve ABD'de buna sahip olamamasından bahseden ünlü oyuncu Johnny Depp, özel hayatını gizli yaşayabilmek için Bahamalar'a taşındığını söyledi.

        Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı aktör, "Bugün zamanımın çoğunu Bahamalar'da geçiriyorum. Orada tam bir huzur ve sessizlik buldum. Kimse bana kamera doğrultmuyor veya dik dik bakmıyor. 2004 yılında 1940'lardan kalma ahşap evimi aldım. İçine bir resim atölyesi ekledim. Resim, etrafımdaki dünyayı işlememe olanak sağlayan bir sığınak olmaya devam ediyor" dedi.

        KENDİ ADASI VAR

        Depp, 2004 yılında Bahamalar'da kendine ait bir ada satın almasıyla biliniyor. 2009'da Vanity Fair'e verdiği röportajda, "Kaçış benim için hayatta kalmanın bir yolu" demiş ve zor bir rol oynadıktan sonra "Kafam karışmıştı. Kaçmaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden tekneye binip hareket edebilmek, kafama yeniden özgürlük kazandırdı" diye eklemişti.

        "Bir şekilde, matematik beni buraya, adama getirdi. Sanırım daha önce hiç bu kadar saf ve güzel bir yer görmemiştim" diyen Depp, "Kalp atış hızınızın yaklaşık 20 atım düştüğünü hissedebiliyorsunuz. Anında özgürlük. O nadir şey olan sadeliğe ve biraz da anonimliğe sahip olabiliyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.

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        "ORADA KİMSE BANA BAKMIYOR"

        Ünlü oyuncu, "Ne zaman 'yenilikçi çocuk' olmaktan ve film yapmaktan bunalsam, kendime 'Sakin ol. Buraya gelip ortadan kaybolabilirim' derdim" şeklinde konuşmuştu.

        Depp, 2023'te verdiği bir röportajda, "Bu dünyada kendimi en çok kendim gibi hissettiğim ve tamamen normal hissettiğim yer, sanırım Bahamalar'daki evim, çünkü orası bir ada ve kimse bana bakmıyor" demişti.

        "YA KİTAP OKUYORUM YA GİTAR ÇALIYORUM"

        "Bir sığınağa, başkalarının incelemesinden ve ilgisinden kaçabileceğiniz güvenli bir yere ihtiyacınız var. Sahilde oturup kitap okuyabileceğiniz, resim yapabileceğiniz, meditasyon yapabileceğiniz veya ne isterseniz yapabileceğiniz bir yer. Benim için özgürlük budur. Gerçek özgürlük ancak bu" diyen Depp, adasında müzik yapmaktan da hoşlanıyor.

        Wall Street Journal'a verdiği röportajda oyuncu, orada nasıl vakit geçirdiğini anlatırken, "Dört beş kitap alıp kanepeye uzanıp okumayı seviyorum. Ya da müzik stüdyomda gitar çalıyorum" dedi.

        HOLLYWOOD'A DÖNÜŞ FİLMİ ZİRVEDE

        Eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanma ve şiddet iddiaları nedeniyle görülen dava sürecinde Hollywood'dan dışlanan Depp, sekiz yıl sonra ilk büyük Hollywood filminde başrol oynuyor. Cuma günü gösterime giren 'Ebenezer' filminde Depp, başrolü üstleniyor. Film, gösterime girdiği ilk hafta sonunda 19 milyon dolar hasılat elde etti. Charles Dickens klasiğinin yeni uyarlaması, Kuzey Amerika gişesinde zirveye yerleşti.

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        #Johnny Depp
        #Bahamalar
        #sinema
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