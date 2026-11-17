UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımımız; Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı grubu 6'da 0 yaparak 0 puanla -11 averajla bitirdi.

A Ligi'nde bulunan 4 grupta, son sırada yer alan takımlar arasında en kötü 2 ekip doğrudan B Ligi'ne düşerken, grubunu son sırada tamamlayan diğer iki takım ise play-off oynama hakkını elde edecek.

A Ligi 1. Grup'ta puansız son sırada kalan ay-yıldızlı ekip, -11 averajla grubu tamamladı. 3. Grup'ta son sıradaki puansız Çekya da -11 averaja sahip ancak attığı gol Türkiye'den az olduğu için B Ligi'ne düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

B LİGİ'NE DÜŞTÜK!

Yunanistan'ın Sırbistan'ı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Bizim Çocuklar'ın B Ligi'ne düşmesi kesinleşti. Bu sonucun ardından Galler ve Sırbistan, A Ligi'nde kalabilmesi için play-off oynayacak. Ay-yıldızlıların play-off oynama hakkı kazanması için Sırbistan'ın deplasmanda 4-0 ya da 5 farklı mağlup olması gerekiyordu.

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Sırbistan grubunu -8 averajla tamamlarken, A Milli Takım ve Çekya'nın averajının -11 olması sebebiyle iki ülke B Ligi'ne düştü.

A Ligi'nde dördüncülerin puanları ve averajları:

1- Galler: 3 puan (-5)

2- Sırbistan: 0 puan (-8)

3- Türkiye: 0 puan (-11)

4- Çekya: 0 puan (-11)