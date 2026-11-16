Prens Harry Ukraynalı savaş gazilerini ziyaret etti

İlk kez 2014 yılında Prens Harry tarafından, ABD'deki Warrior Games etkinliğinden esinlenilerek başlatılan Invictus Oyunları, gazi askerlerin katıldığı uluslararası çok sporlu bir etkinlik olarak düzenleniyor. Etkinlikler ve topluluk faaliyetleri Invictus Oyunları Vakfı tarafından koordine ediliyor.