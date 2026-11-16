Prens Harry Ukraynalı savaş gazilerini ziyaret etti
Prens Harry, güvenlik nedeniyle gizli tutulan Ukrayna ziyaretinde, Rusya ile savaşırken yaralanan Ukraynalı askerlerle buluştu. "Savaşı siz kazanacaksınız" diyen Prens Harry, kurucusu olduğu Invictus Oyunları'nı Ukrayna'da düzenleme sözü verdi
Prens Harry, Ukrayna'ya yaptığı iki günlük ziyaret sırasında çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştü, Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceklerine olan güvenini dile getirdi. Harry, Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlandıktan sonra Invictus Oyunları'nı ülkeye getirme sözü verdi.
İlk kez 2014 yılında Prens Harry tarafından, ABD'deki Warrior Games etkinliğinden esinlenilerek başlatılan Invictus Oyunları, gazi askerlerin katıldığı uluslararası çok sporlu bir etkinlik olarak düzenleniyor. Etkinlikler ve topluluk faaliyetleri Invictus Oyunları Vakfı tarafından koordine ediliyor.
Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana Ukrayna'ya yaptığı dördüncü ziyarette Harry, ülkenin batısındaki Lviv şehrine gitti.
Prens, savaşta yaralananlar için uzmanlaşmış bir klinik olan Superhumans tarafından düzenlenen sağlık çalışanları konferansında konuşma yaptı.
ZİYARETİ, ÜLKEDEN AYRILDIKTAN SONRA HABERLEŞTİRİLDİ
"Savaşı kazanacaksınız ve ardından başarıya hazırlanacaksınız" diyen Harry'nin açıklamaları, güvenlik gerekçesiyle, ancak Harry Ukrayna'dan ayrıldıktan sonra haberleştirilebildi.
Başka bir etkinlikte Harry, gelecek yıl düzenlenecek olan Invictus Oyunları'na hazırlık amacıyla tekerlekli sandalye ragbi oyuncularının antrenmanını izledi.
Ukrayna, gelecek yıl İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek oyunlara 60 sporcu göndermeyi planlıyor. Harry, Ukraynalı gazilere, Ukrayna'nın da bir gün oyunlara ev sahipliği yapabilmesini umduğunu söyledi ve "Savaş bittiğinde ve Ukrayna kazandığında, Invictus Oyunları'nı düzenlemeniz için size destek vermeye hazır olacağız" dedi.
İngiliz kraliyet ailesi gelenek olarak siyasi konular hakkında yorum yapmaktan kaçınır. Ancak Kral Charles ve diğer kıdemli kraliyet üyeleri, bugüne dek Ukrayna'ya desteklerini birden fazla kez dile getirdi.
Eşi Meghan Markle ile 2020'de kraliyet görevlerini bırakan ve artık aktif bir kraliyet üyesi olmayan Harry, bu konuda ailesindeki diğer bireylere göre daha açık sözlü davrandı.
Bu yılın başlarında yaptığı bir ziyaret sırasında Harry, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı sona erdirmesi ve ABD'nin daha fazla adım atması için çağrıda bulundu.