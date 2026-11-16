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        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede, "İran, nükleer silahsızlanma, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ekonomi ve ticaret başlıklarını ele alacaklarını" bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve

        Trump, Filipinler ve Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Çin'de Şi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı üçlü görüşmeye işaret eden ABD Başkanı, "Nükleer silahlardan arındırma konusunu ele alacağız. Bu zor bir konu çünkü hiçbirimiz nükleer silahlarımızdan tamamen vazgeçeceğimizi kolay kolay söyleyemeyiz değil mi?" ifadelerini kullandı.

        Trump, diğer iki liderle birlikte İran'dan ve Ukrayna'dan bahsedeceklerini söyleyerek, Ukrayna'nın savaşı "kaybettiğini" Rusya'nın ise "ayda 25 bin asker kaybettiğini" belirtti.

        KUZEY KORE İLE GÖRÜŞME

        Çin ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme ihtimalinden de bahseden ABD Başkanı, "Belki Kim Jong-un ile de bir araya gelebiliriz, gayet iyi olacak. Pek çok şeyi başarma şansımız var." diye konuştu.

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        ABD Başkanı, aralıkta Miami'de yapılacak G20 zirvesi gibi yakın zamanda "çok sayıda kritik toplantı bulunduğuna" dikkati çekti.

        Çin'le ilişkilerle ilgili soruya Trump, "Çin, bizimle oyunlar oynuyor, biz de Çin’le oynuyoruz. Ancak ülkemiz, askeri açıdan her zamankinden daha güçlü." yanıtını verdi.

        "PUTİN GERİ ADIM ATTI"

        ABD Başkanı Trump, Putin'in Ukrayna'daki savaş konusundaki tutumuna değinerek, Rus liderin "geri adım attığı düşüncesini" dile getirdi.

        Trump, "Bence zaten biraz geri adım atıyor. Daha sert bir tutum da sergilenebilirdi aslında çok daha sert olabilirdi. Açıkçası, geri adım attığını düşünüyorum. Ayrıca bu meselenin artık sona ermesini istediğini sanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu sistemlerinin Ukrayna'ya sağladığı internette hala neden kısıtlama yaptığı konusundaki soru üzerine Trump, "Ben böyle bir şey duymadım." dedi.

        Trump, Meksika ve Honduras gibi ülkelerden ABD'ye doğru yeniden göçmen kafilelerinin yola çıktığının hatırlatılması üzerine "Meksika onları durduracak. Bildiğiniz üzere, bize durduracaklarını söylemişlerdi. Eğer onları durdurmazlarsa, Meksika'ya ağır gümrük vergileri uygulayacağız." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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