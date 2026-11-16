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        Haberler Gündem Politika "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"

        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında fon soruşturmasına değinen Çelik, "Fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri her kim olursa olsun hukuk önünde hesap vereceklerdir. Bunun için yargı süreçleri güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Veriler birleştirilerek mücadele sürdürülüyor. Fon olayı faili meçhul kalmayacaktır. Bu mesele bütün boyutlarıyla ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 17:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "SIFIR ATIK PROJESİ ARTIK BM PROJESİ"

        (COP31 Antalya Zirvesi) Bakanımız Murat Kurum'u ve ekibini tebrik ediyoruz. Panellerin çeşitli etkinliklerin yapıldığı organizasyondu. Sayın Cumhurbaşkanımız iklim adaletinin sağlanması ve yeşil kalkınmanın önemli olduğunu belirtiyor. Sıfır atık projesi artık BM projesidir."

        FON SORUŞTURMASI

        Sayın Cumhurbaşkanımız, fon olayının sonuna kadar gidileceğini belirtti. Olayın bütün boyutlarını ortaya çıkaracağız. Sonuç alıcı bir yaklaşım yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kurulan Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Dolandırıcılarla meşru yatırımcılar hassas bir şekilde ayrılıyor. Kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı bir tavırdayız. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli maddelerimizden biri.

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        "YARGI SÜRECİ HASSAS SÜRDÜRÜLÜYOR"

        Yargı süreci hassas sürdürülüyor. Fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri her kim olursa olsun hukuk önünde hesap vereceklerdir. Bunun için yargı süreçleri güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Veriler birleştirilerek mücadele sürdürülüyor. Fon olayı faili meçhul kalmayacaktır. Bu mesele bütün boyutlarıyla ortaya çıkacaktır.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE

        Sayın Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 50 madde dikkatle okunması gereken ilkeler, yol haritası olan maddeler içeriyor. Çok önemli değerlendirmeler var. Herkesin okumasını öneririm."

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