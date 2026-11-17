Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi, Beşiktaş bir otelde düzenlendi. Zirvede, Avrupa futbolunun önde gelen kuruluşlarından temsilciler sunumlar gerçekleştirdi. Organizasyonda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Türk futbolundan ve Avrupa liglerinden birçok isim de yer aldı. Programın ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zirvenin verimli geçtiğini belirten Ertuğrul Doğan, “Birçok konu konuşuldu ama iki konu hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi naklen yayın ihalesi. Kulüplerimizin beklentisi, daha önce de sizlere söylemiştim, Sayın Göksel Bey zamanında gelen 500 milyon dolar seviyesine yeniden gelmek, bunun altını çiziyoruz. Kulüplerin mali sıkıntıları çok büyük ve bu rakamları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İkinci teşekkürümüz Turkcell'e, rekabet ortamının yaratılması konusunda çok önemli çalışmaları oldu. Şenol Kazancı ve ekibine teşekkür ederim, sağ olsunlar. İhaleye ciddi bir rekabet getireceklerini biliyoruz artık” ifadelerini kullandı.

🎙️ Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan: Yayın ihalesinde kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine gelmek. Kulüplerin mali sıkıntıları çok büyük. Bu rakamları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. pic.twitter.com/PEzl7mMrqO — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2026

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‘VERGİ ORANLARININ ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’

Kulüplerin ekonomik durumuna ilişkin de konuşan Doğan, “Kulüplerimizin, her kulübümüzün ciddi anlamda mali sıkıntılarının olduğu bir gerçek. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Mevcut vergi oranlarının, tüm kulüpler için konuşuyorum, tüm kulüpler aynı şeyi düşünüyor, çok yüksek olduğunu düşünüyoruz oransal anlamda. Bu konuda bir açıklamamız olacak” diye konuştu.

‘SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN RANDEVU İSTEYECEĞİZ’

Stopaj konusuna da değinen Ertuğrul Doğan, “İkinci konumuz vergi iadesi, yani stopaj konusu aslında. Biliyorsunuz stopaj amatör sporlar için çok önemli, olmazsa olmazı. Dört büyük kulüp dahil olmak üzere tüm kulüplerimiz bunun üzerinden faaliyetlerini devam ettiriyor. Burada, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağ olsun, yıllar önce kulüplerimize yaptığı bir jestti bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapılmıştı. Biz en son yaptığımız görüşmelerde konuyu kendisine aktarmıştık. Biz yine kulüpler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu isteyeceğiz. Bu stopaj konusunda çünkü azalan rakamlar söz konusu, oransal anlamda. Bunun yeniden eski haline getirilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricacı olacağız. Önümüzdeki günlerde de kendisinden randevu isteyip hep beraber gideceğiz” dedi.

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‘NAKLEN YAYIN İHALESİ BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK ÖNEMLİ’

Naklen yayın ihalesinde hedeflenen 500 milyon dolarlık bedelin hangi döviz kuru üzerinden hesaplanacağına ilişkin soruya Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güncel kur neyse o olacak. Şirketlerin tabi görüşünün ne olacağını biz bilemiyoruz. Ama bizim düşüncemiz, Kulüpler Birliği olarak, kulüpler olarak maksimum faydayı sağlayabilmek. Çünkü ciddi anlamda tüm kulüplerimiz mali olarak sıkıntı çekiyor, bu bir gerçek. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla naklen yayın ihalesi bizim açımızdan çok önemli. Kulüplerin bu rakamlara durulması konusunda ciddi talebi var, ortak talebi var. Herkesin görüşü ve düşüncesi net olarak bu yönde.”

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‘TÜRK FUTBOLUNDA YAPILMAYACAK HİÇBİR ŞEY YOK’

Türk futbolunun gelişimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Doğan, “Türkiye her alanda çok ciddi olarak ileri gidiyor. Burada gitmemesi için hiçbir sebep yok. Önemli olan vizyonun ortaya koyulması ve bu konuda ısrarcı olunması. Çok yetenekli teknik elemanlarımız var, değerli arkadaşlarımız var. Burada Kulüpler Birliği olarak bizim bu yaptığımız ikinci önemli çalışmaydı. Burada da herkes bugün gördü. Yapılmayacak hiçbir şey yok. Yapanlar da bizden ileride insanlar değil. Sadece belli bir vizyon ortaya koymuşlar ve burada ısrar etmişler. Yapılması gereken bu. Bizim burada görevimiz Türk futboluna bunları anlatarak fayda sağlamak. Sizler aracılığıyla da bunu inşallah bugün tekrar yaptık. Bizim bu konuda Çağrı Bey ve ekibinin de tekrar bir açıklaması olacak. Neler konuşuldu, neler yapıldı, basını tekrar bilgilendireceğiz tüm detaylarıyla. Sizlerden de ricamız, Türk futbolunun geleceği için bunu gündemde tutmanız çok önemli olur” ifadelerini kullandı.

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‘MİLLİ TAKIMDAKİ ARKADAŞLARIMIZA DESTEK OLMAK LAZIM’

A Milli Futbol Takımı’nın aldığı sonuçları da değerlendiren Ertuğrul Doğan, “Sergen hoca yeni, çok değerli milli oyuncularımız var. Biz bu arkadaşlarımızın çoğunu şahsen de tanıyoruz. Hepsinin niyeti o forma altında başarılı olmak. Eski milli takımdaki oyuncular da aynı şeyi düşünürlerdi. Bu milli takımdaki kardeşlerimiz de bunları düşünüyorlar. Çok değerli çocuklar, çok değerli arkadaşlar. Sonuçlar iyi olmadı, hepimiz üzgünüz. Ama en fazla onlar üzülmüştür, buna emin olabilirsiniz. Bu arkadaşlarımıza destek olmak lazım. Bunun başka bir alternatifi yok. Tabi ki eleştiri yapmak lazım. Bu herkesin en doğal hakkı ama eleştiri yaparken de belli sınırları korumamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çok değerli kardeşlerimiz var orada. Çok değerli gençler var. Bu arkadaşlarımıza destek olacağız” dedi.

🎙️ Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan: Sergen Yalçın milli takıma bir vizyon katacaktır. Başarılı olacağına inanıyorum.



pic.twitter.com/8lJZgfwhvM — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2026

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‘İKİ MAÇTA BİR ŞEYİ DEĞERLENDİRMEK BENCE ÇOK MANTIKLI DEĞİL’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a ilişkin de konuşan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Takımın başında Sergen Hoca var, Türk bir hocamız var. O duyguyu da yıllardır milli takımlarda da yaşadı. Çok önemli bir oyuncuydu, şampiyonluk yaşadı. Tabi ki herkesin değerli görüşleri olacaktır. Bu görüşlere de saygı duyulması gerekir, bunlar doğrudur. Ama herkesin bir şans hakkı var. Aslında bu çok benim konum değil, bunu Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri daha iyi cevaplar ama futbolsever olarak söyleyeyim. İki maçta bir şeyi değerlendirmek bence çok mantıklı değil. Kendisi muhakkak ki buraya bir vizyon katacaktır, başarılı olacaktır. Ona inanıyorum ben. Milli takımımızdaki arkadaşlarımızın niyeti iyi. Herkes çok istekli olacaktır bundan sonra. Ben milli takımımızın başarılı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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‘NAKLEN YAYIN KOMİSYONUMUZ SÜREKLİ GÖRÜŞÜYOR’

Naklen yayın ihalesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Doğan, “Belli konular hakkında kulüplerimizin geri dönüşünü alacağız. Biz zaten Kulüpler Birliği’nde bir ihale komisyonumuz var kendi aramızda ve sürekli olarak bunu her gün konuşuyoruz. Kulüpler Birliği olarak bakmayın, içinde bir yayın grubu var bunun. Naklen yayın ihalesiyle alakalı bir grubumuz var. Dört büyük kulüp var orada, Göksel Bey var aynı zamanda, Göztepe var. Bu arkadaşlarla sürekli konuşuyoruz. Oluşan her konu hakkında da hem federasyonla hem de ihaleye girecek olan firmalarla yaptığımız görüşmeler oluyor, onları da bilgilendiriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde bunlar daha sıklıkla devam edecektir ama toplu olarak bir Kulüpler Birliği toplantısı gibi olmayabilir. Zaman çok az ama naklen yayın grubu ve komisyonu bu arada tekrar görüşecektir” dedi.

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‘HER ALANDA PROFESYONELLEŞMENİN BAŞARI GETİRDİĞİNE İNANIYORUM’

Kulüplerin şirketleşerek yayın haklarının yönetiminde daha etkin rol almasına ilişkin soru üzerine Doğan, şöyle konuştu:

“Zaman zaman bunlar hep buranın gündeme geldi ama bir oluşum sağlanamadı. Sağlanmamasının arkasında belli sebepler var, kanuni sebepler de var. Bu tek başına Kulüpler Birliği’nin şu anda karar verip uygulayabileceği bir konu değil. Ama ben her alanda profesyonelleşmenin başarı getirdiğine inanan biriyim. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir çalışma yapılması şarttır ve gerekliliktir benim görüşüm olarak. Benim Kulüpler Birliği’nde ikinci yılım. Bunun olması gerektiğini de çok yakından görüyorum. Olması lazım ama dediğim gibi şu anda yakın zamanda böyle bir şey gözükmüyor. Ama biz bununla alakalı da bir çalışma yapacağız, gerekli bilgileri paylaşacağız. Yani kanunlar gereği şu anda tek başımıza bizim böyle bir şirket kurup ‘Bu hakları bize verin’ diyecek bir durumumuz yok. Bunlar yapılır, değiştirilebilir mi? Her şey olabilir. Konuşulması gereken bir şey. Ama bu da çok önemli bir soru. Çünkü marka değeri ancak böyle gelişiyor. Bunun başka bir alternatifi yok” ifadelerini kullandı.

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‘KULÜPLERİN BEKLENTİLERİNİN YERİNE GELMESİNİ UMUYORUZ’

Yayın ihalesine ilişkin beklentilerini yineleyen Doğan, “Kulüpler Birliği olarak ilk konuşmaya başladığımız zamanla bugün geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi fark var. Ama bizim istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. Burada dediğim gibi Turkcell gibi önemli firmaların bu işin içinde olması ve rekabete girecek olması, bu markanın değerini, piyasa değerini artıracak gelişmeler. İnşallah, kulüplerin beklentileri yerine gelir veya çok yakın bir yerde yerine gelir. Bizim tüm derdimiz, çalışmamız burada bu rakamı buralara çekmek. Kolay mı? Zor ama başladığımız zamanla şu an geldiğimiz nokta arasında ciddi fark var. İnşallah bundan sonrası da yine istediğimiz şekilde gelişir ve kulüpler ciddi bir gelir kalemine sahip olur. Çünkü altını çizerek söylüyorum, bu gelirlerle bu kulüplerin yaşama şansı çok zor” dedi.

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‘STOPAJ ORANLARI ESKİ HALİNE GELMEZSE PEK ÇOK BRANŞI KAPATMAK DURUMUNDA KALIRIZ’

Stopaj konusunun kulüpler açısından taşıdığı öneme bir kez daha dikkat çeken Doğan, “Bunun dışında asıl önemli konu da biraz önce belirttiğim stopaj konusu. Dört büyük kulüp dahil olmak üzere konuşuyorum bunu. Trabzonspor’u da dahil ediyoruz bu kesime. Eğer bu oranlar eski haline gelmezse, bizim altyapımız dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak durumunda kalırız. Net olarak söyleyeyim. Bunun bir alternatifi yok. Kulüplerin böyle bir parası yok. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun böyle bir şeye destek vermiştir ve böyle bir şey gerçekleşmişti. O zamandan bugüne de özellikle bunu söylemek lazım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray daha önde, çok önemli başarılar kazanıldı. Voleybolda, kadın futbolunda, basketbolda vs. Akademide de çok önemli yatırımlar var. Burada Trabzonspor da dahil bazı yerlerde. Dolayısıyla bunların tamamına yakını ya çok büyük darbe almış olur, belli limitlerin altına gelir veya çoğu da özellikle Anadolu’da kapanma durumunda kalır. Bu net yani. Dolayısıyla bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip biz tekrar ricacı olacağız kendisinden” ifadelerini kullandı.