NSA, ABD medyasına yansıyan ve ajansın gizli iç iletişim ağında kesintiye neden olduğu belirtilen soruna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ulusal Güvenlik Ajansı, açıklamasında "NSA, planlı rutin bakım çalışmaları sırasında geçici bir performans düşüşü yaşamıştır. Bazı iç sistemler bu durumdan etkilenmiş olsa da görev açısından kritik işlevler tam olarak çalışır durumda kalmıştır." ifadelerine yer verdi.

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Kurumun "ulusal güvenliği koruma kabiliyetinde" herhangi bir sorun olmadığı vurgulanan açıklamada, NSA'nın altyapısının bu tür bakım çalışmaları sırasında yaşanabilecek kesintilere karşı "çok katmanlı yedeklilik" temelinde tasarlandığı kaydedildi.

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Başta CNN olmak üzere ABD medyasına konuşan, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, ajansın NSA Net olarak adlandırılan iç iletişim ağında sorun yaşandığını ve ağın çalışmadığını belirtirken, şu ana kadar bir siber saldırı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını aktarmıştı.

Söz konusu kaynaklar, ajansın sorunun kapsamını anlamaya çalıştığını ve personel için kademeli giriş ve çıkış düzenlemeleri uyguladığını belirtmişti.

NSA Net ağı, çalışanların gizli bilgileri kurumun iç sistemleri üzerinden iletmesine olanak tanıyor.