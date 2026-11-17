Süper Lig’in 12’nci haftasında Samsunspor’u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda konuk edecek Galatasaray, Rams Park zeminindeki çalışmaları da aralıksız sürdürüyor. Zemin çalışmalarında yaklaşık 1 ton Lolium cinsi çim tohumu kullanıldı. Tohumların çimlenmesini hızlandırmak, nemini korumak ve gelişimini sağlıklı şekilde tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla zeminin üzeri germinasyon (çimlendirme) örtüsüyle kapatıldı.Geçtiğimiz hafta ise zemine 150 ton kum uygulandı. Kumun zemine yedirilerek harmanlanmasının ardından hibrit işlemi de gerçekleştirildi. Çalışmalar, çimlerin kök salması ve zeminin oyun kalitesinin yükseltilmesi amacıyla devam ediyor.

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İNGİLİZ EKİBİ SON ANTRENMANINI TESİSLERİNDE YAPACAK

Şampiyonlar Ligi’ndeki önemli maç öncesinde sarı-kırmızılı ekip, zeminin korunması adına UEFA’ya yazılı başvuruda bulundu. Galatasaray, zeminin korunması adına İngiliz ekibinin antrenmanını stadyumda yapmamasını talep etti. Hem UEFA hem de Aston Villa, sarı-kırmızılı ekibin bu talebini kabul etti. Böylece Aston Villa, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Rams Park yerine kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

ASTON VILLA MAÇINDAN SONRA İKİ SEÇENEK MASADA

Galatasaray’da Aston Villa karşılaşmasının ardından zeminin geleceğiyle ilgili iki farklı seçenek değerlendirilecek. Sarı-kırmızılı yönetimin gündeminde halı hibrit ve çakma hibrit uygulamaları bulunuyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından zeminin uzun vadede daha sağlıklı ve dayanıklı olmasını sağlayacak yöntem tercih edilecek.