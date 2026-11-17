Daniel Craig'in ardından merakla beklenen yeni James Bond oyuncusu olarak dün Robert Pattinson'ın adının açıklanmasıyla, 007 kod adlı İngiliz ajanın karşısındaki baş düşmanının kim olacağı merak konusu. Brad Pitt, James Bond haberini, yeni filmi 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth'un dün gece yapılan galasında aldı.

"Öyle mi? Biliyor musunuz, bu fikre bayıldım" diyen Pitt, Pattinson'a övgüler yağdırarak, "Yaptıklarını çok beğeniyorum. Seçimlerini çok beğeniyorum, bence o gerçekten işin ehli. Harika, iyi bir karar" dedi.

"BENİ KÖTÜ ADAM ROLÜNE YAZIN"

'Dune' filminin yönetmeni Denis Villeneuve tarafından yönetilecek olan yeni James Bond filminde kötü adam rolüne talip olup olmadığı sorulan Pitt, kameraya abartılı bir şekilde göz kırparak, "Robert! Denis! Bunu yapmak isterdim" diye seslendi. Oscar'lı yıldız, "Bunu üstlenmeye hazırım. Yani, dostum Javier (Bardem) bunu çok iyi yaptı. Zor bir iş ama bunu üstlenirdim" diye devam etti. Pitt ayrıca, esprili bir şekilde, "Beni kötü adam rolüne yazın. Denis Villeneuve'ü tuşlu telefona bağlayın, başlayalım!" ifadesini kullandı.

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Javier Bardem, 2012 yapımı 'Skyfall' filminde Daniel Craig'in yanında Bond'un kötü adamlarından birini canlandırmıştı. Yıllar boyunca James Bond adlı casusun karşısına çıkan diğer oyuncular arasında Christopher Walken, Jonathan Pryce, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz ve Rami Malek yer alıyor.

PITT'İN KÖTÜ ADAM ROLLERİ

Pitt, daha önce 1993 yapımı 'Kalifornia'da seri katili canlandırmış, '12 Monkeys'de psikotik bir akıl hastası karakteriyle Oscar adaylığı kazanmıştı. 'Dövüş Kulübü'ndeki Tyler Durden karakteri de tam olarak bir kahraman değildi.