İstanbul'da şarkıcı Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'tan haraç isteyen şüpheliler, istedikleri parayı alamayınca tehditlerini sürdürdü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre çete üyeleri, Sandal'ın eski çalışanının evini hedef aldı. Şüpheliler, eski çalışanın oğlunun da içeride bulunduğu sırada eve silahla ateş açtı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliler, eski çalışanı telefonla arayarak tehdit etmeye devam etti.

“PATRONUNA SÖYLE, CEZAYI VERSİN”

Şüphelilerin, eski çalışan üzerinden Mustafa Sandal'a ve kayınpederi Cihan Sütşurup'a ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi. Telefonla aradıkları eski çalışana, “Patronuna söyle, kayınpederine söylesin, bizim kestiğimiz cezayı versin” diyerek tehditlerini sürdürdükleri belirtildi.

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SALDIRININ ARKASINDAN AYNI ÇETE ÇIKTI

Silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, Beşiktaş Kuruçeşme'deki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı ve Halıcıoğlu'nda halıya sarılı halde bulunan erkek cesediyle bağlantılı çetenin üyeleri oldukları belirlendi.

Polis ekipleri, çeteye yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında mekan çalışanları ve yetkililerin olduğu 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında Mustafa Sandal'ın eski çalışanının evini kurşunladıkları belirlenen 3 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi.

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MEKANIN SAHİBİ TANIDIK ÇIKTI

Söz konusu çetenin, 11 Kasım'da Kuruçeşme'deki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki güvenlik görevlisi Umut Andık'ın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıkarılmıştı. Motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Andık'ın, olaydan bir gün önce işe başladığı öğrenilmişti. Silahlı saldırının hedefi olan eğlence mekanının, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay'ın menajerine ait olduğu öğrenildi.

HALIYA SARILI CESET DE AYNI ÇETEYLE BAĞLANTILI

Kuruçeşme cinayetinin ardından soruşturmayı genişleten polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle Halıcıoğlu'nda başka bir cinayetin izine ulaşmıştı. Belirlenen eve düzenlenen baskında, halıya sarılı halde bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan kimlik tespitinde öldürülen kişinin, Gürcistan'dan 2 Kasım'da İstanbul'a gelen Oğuzhan Kalkan (30) olduğu belirlenmişti.

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3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA

Çeteye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 30'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Mustafa Sandal'ın eski çalışanının evini kurşunladıkları belirlenen 3 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Bu şüphelilerin ayrıca bir cinayet ve 3 ayrı iş yeri kundaklama olayına da karıştıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin silahlı saldırının ardından kaçtıkları anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

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MEKAN YETKİLİLERİNE ADLİ KONTROL

Çeteye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Kuruçeşme'de silahlı saldırıya uğrayan eğlence mekanının yetkilileri ve çalışanları da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen mekan yetkilileri ve çalışanları, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.