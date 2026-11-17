TCMB, ekim ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 21,1 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 6,6 oranında azaldı. Son 32 ayın 31'inde reel düşüş gerçekleşti.

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İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1 ve 1,6 oranlarında artış, İzmir’de ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre,

İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 24,8, 22,7 ve 17,9 oranlarında artış gösterdi.

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İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, en yüksek yıllık artış yüzde 24,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde

13,0 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ DE REEL DÜŞÜŞTE

2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,1 oranında azaldı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Ekim 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,0 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,2 ile Adana, Mersin bölgesinde gözlendi.

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