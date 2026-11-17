Gelecek yıl 69'uncu kez düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'ne aday isimler açıklandı. Amerikalı şarkıcı Beyonce, 'Morning Dew (Donk)' şarkısıyla En İyi Solo R&B Performansı kategorisinde Grammy'ye aday gösterildi.

Bu adaylıkla Beyonce, Grammy ödüllerine 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.

Beyonce'nin yanı sıra bu kategoriye aday gösterilenler arasında Kehlani'nin 'Out The Window', Victoria Monet'nin 'Let Me', Jill Scott'ın 'Pressha' ve Tems'in 'What You Need' şarkıları yer aldı.

Öte yandan, İngiliz şarkıcı Raye, 11 adaylıkla bir kadın sanatçının bir yılda aldığı en çok adaylık sayısına ulaştı. Geçen yıl Beyonce de 11 adaylık almıştı.

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69. Grammy Ödülleri, 7 Şubat 2027'de düzenlenecek törenle sahipleribi bulacak.