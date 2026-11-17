ZIDANE: ÇOK ÇOK ÇOK İYİ

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın da Arda hakkındaki övgülerine yer verildi. Zidane'ın milli yıldız için, "Çok, çok, çok iyi" ifadelerini kullandığı vurgulandı.