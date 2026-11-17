İspanya'da gündem Arda Güler: Türk dehası!
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı Belçika ve Fransa maçlarında performansıyla öne çıkan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu. Marca gazetesi, 21 yaşındaki milli yıldızla ilgili, "Türk dehası" ifadesini kullandı.
A Milli Takım ve Real Madrid formasıyla bu sezon adından sıkça söz ettiren Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.
Real Madrid'de 11'in değişmez ismi olan 21 yaşındaki yıldız, A Milli Takım için de elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor...
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Belçika ve Fransa maçlarında ay-yıldızlılar mağlup olmasına rağmen Arda Güler performansıyla yine öne çıktı.
Genç futbolcunun ortaya koyduğu oyun ve sahadaki mücadelesi, İspanyol basını tarafından da takdir edildi.
İspanya'nın köklü spor gazetesi Marca, milli futbolcu Arda Güler'in Uluslar Ligi'ndeki performansını kapağına taşıdı.
Genç oyuncunun istatistiklerine dikkat çekilen haberde, Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane'ın da Arda'ya övgüler yağdırdığı belirtildi.
"TÜRK DEHASI"
Marca'nın yayımladığı haberde, Real Madrid ve A Milli Takım formasıyla son dönemde skora büyük katkı sağlayan Arda Güler için, "Türk dehası" başlığı atılırken, "Real Madrid ve Türkiye Milli Takımı'yla çıktığı son 8 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik performans üretti" ifadelerine yer verildi.
ZIDANE: ÇOK ÇOK ÇOK İYİ
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın da Arda hakkındaki övgülerine yer verildi. Zidane'ın milli yıldız için, "Çok, çok, çok iyi" ifadelerini kullandığı vurgulandı.
Real Madrid'de bu sezon 14 maça çıkan Arda Güler, 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.