Rusya Devlet Başkanı Putin'de tarihi zirveye ilişkin: Potansiyel faydası çok büyük
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi ile gerçekleştirecekleri tarihi zirve öncesinde yaptığı açıklamada, üçlü zirvenin potansiyel faydasının çok büyük olacağını dile getirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping ile yapılacak üçlü zirvenin potansiyel faydasının çok büyük olacağını söyledi.
Rus lider Putin, ABD-Çin-Rusya hattında yarın gerçekleşecek tarihi zirve öncesinde Çin'in güneyinde yer alan, teknoloji ve üretim merkezi Shenzhen'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nin açılış töreninde konuştu.
Putin, Trump ve Şi ile gerçekleştireceği üçlü görüşmeden önemli ölçüde potansiyel fayda beklediğini belirtti.
TRUMP: PUTİN VE Şİ'YE BASKI YAPACAĞIM
ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Ukrayna savaşının bitirmek için Putin ve Şi'ye baskı yapacağını söylemişti. Trump, tarihi üçlü zirvede "İran, nükleer silahsızlanma, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ekonomi ve ticaret başlıklarını ele alacaklarını" bildirmişti.