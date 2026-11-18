Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

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İstanbul Yağmurlu 19° Ankara Kısmen Güneşli 16° İzmir Parçalı bulutlu 22° Antalya Parçalı bulutlu 19° Trabzon Parçalı bulutlu 19° Bursa Yağmurlu 17° Adana Yağmurlu 22° Diyarbakır Parçalı bulutlu 15° Gaziantep Yağmurlu 16° Ağrı Yağmurlu 9°

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara Bölgeleri ile Karadeniz ve Batı Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, 18 Kasım Çarşamba gününden 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.