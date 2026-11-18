Meteoroloji'den 12 il için sarı kod! 2 bölgede fırtına, 4 bölgede sağanak var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 12 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre; Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına şeklinde kuvvetli rüzgar etkili olurken; Muğla, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara Bölgeleri ile Karadeniz ve Batı Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, 18 Kasım Çarşamba gününden 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.