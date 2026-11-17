Beşiktaş savunmadaki problemi Matthijs de Ligt ile çözmek istiyor!
Bu sezon savunmadaki problemlerine henüz çözüm bulamayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli bir takviye yapmayı planlıyor. İngiliz medyası, siyah-beyazlıların Manchester United forması giyen Matthijs de Ligt'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediğini iddia etti. Mauricio Pochettino'nun takımda düşünmediği Hollandalı stoperin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması halinde transfer süreci de hız kazanacak.
Milli arada çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, takımdaki eksikleri yönetime iletti.
Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 28 gol kaydederek hücum gücünü ön plana çıkaran siyah-beyazlı ekip, kalesinde gördüğü 12 gol ile savunma hattındaki kırılganlığı düzeltmek istiyor.
Devre arası transfer döneminde üst düzey bir stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan yönetim çalışmaları hızlandırdı.
TEAMtalk'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Manchester United'ın Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'i kadrosuna katmak istiyor.
Milli arada çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, takımdaki eksikleri yönetime iletti.
Ağustos 2024'te İngiliz devine 50 milyon euroluk bonservis bedeli ile transfer olan deneyimli stoper, yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl formasından uzak kaldı.
Bu sezon Michael Carrick yönetiminde sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Como ve Roma maçlarında forma giyebilen de Ligt, Mauricio Pochettino'nun göreve gelmesiyle gözden düşebilir.
ABD'li teknik direktörün, 27 yaşındaki savunmacıyı kadroda düşünmediği ifade edildi.
Haberde ise Beşiktaş'ın, Hollandalı futbolcuyu devre arasında kiralamak istediği aktarıldı.