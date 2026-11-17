Rusya'da askeri uçak düştü: 17 ölü
Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü, 17 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 17 Kasım 2026 - 18:31 Güncelleme:
Rusya'nın Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, bölgede uçak kazası yaşandığını bildirdi.
Seredyuk, sosyal medya hesabından, "Bölgedeki Yahunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldi. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Rus basınında yer alan haberlerde ise Kemerovo bölgesinde "An-12" tipi uçağın düştüğü ve uçakta 17 kişinin bulunduğu öne sürüldü.
Yagunovo köyü, Kemerovo Havalimanı yakınlarında bulunuyor.
Ayrıntılar gelecek...
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