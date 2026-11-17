Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına şarkıcı Funda Arar konuk oldu. Arar; programda müzik kariyerine başlama sürecinden eşi Febyo Taşel'le ilişkisine, sahne hayatından özel yaşamına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"İNSANLAR BENİ HEP HÜZÜNLÜ BİR KADIN OLARAK TANIYOR"

Hakkındaki yanlış algılara değinen Funda Arar, "Ön yargının kırıldığını düşünüyorum. Sosyal medyada gülerken, şakalaşırken paylaştığım videolarımı gördüklerinde hâlâ 'Ne kadar tatlı, ne kadar esprili bir kadınmış, biz seni çok soğuk sanıyorduk' diyenler oluyor. Bu algının oluşmasında şarkılarımın ve kliplerimin de etkisi var. Hareketli parçalarım o kadar çok olmadığı için ağır ve duygusal şarkılar ön planda kalıyor; bu yüzden de insanlar beni hep hüzünlü bir kadın olarak tanıyor" dedi.

REKLAM

"İLK HEDEFİM ŞÖHRET YA DA PARA KAZANMAK OLMADI"

Kariyer yönetiminde etrafındaki insanların önemine dikkat çeken Arar, "Bu sektöre adım atarken tek amacım iyi müzik yapmak ve kalıcı işler üretmekti. İlk hedefim hiçbir zaman şöhret ya da para kazanmak olmadı. Para kazanmak isteseniz ayın 30 günü sahneye çıkarsınız ama asıl mesele doğru kariyer yönetimi. Bizim sektörde sanatçıların etrafında çok fazla pohpohlayıcı vardır; bu yüzden insana doğruları söyleyecek kişiler lazım" açıklamasında bulundu.

"ROMANTİZM BANA BİRAZ KOMİK GELİYOR"

Eşi Febyo Taşel'den evlenme teklifi almadığını dile getiren Arar, şu ifadeleri kullandı: Eşimin bana açılması neredeyse bir yıl sürdü. Bir yılbaşı gecesi ön grup olarak sahne almıştık, işimiz erken bitince arkadaşlarımızın evinde toplandık. Orada arkadaşlarının da cesaretlendirmesiyle zar zor açıldı ve ilişkimiz başladı. İki yıla yakın bir süre geçtikten sonra aramızda konuşup, "Artık ciddileşelim" dedik. Yani öyle özel bir yemek ya da evlenme teklifi olmadı. Zaten romantizm bana biraz komik geliyor.

REKLAM

"SAHNEDE BABAMI TANIMAM"

İş disipliniyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Başka bir meslek yapıyor olsaydım da aynı ciddiyetle çalışırdım. İşimde çok disiplinliyimdir; sahnede babamı tanımam, her şey dört dörtlük olmalı. En iyisini yapmak için canımı dişime takarım, bence herkes işini böyle yapmalı. Ama sahneden indiğim an normal hayatıma dönerim. Şöhreti günlük hayatınıza taşırsanız psikolojik olarak çok yorulursunuz" ifadelerini kullandı.

"NE YAPTIĞINI BİLMEYEN BİRİ OLMAMAK LAZIM"

Her teklifi kabul etmediğini ve kendi çizgisini korumaya özen gösterdiğini belirten Arar, sözlerini şöyle noktaladı: Her yere çıkarsan artık bir şeyin değeri de olmuyor. Bir markam var ve o markanın değerini taşıyacak yerlerde olman gerekiyor. Her teklifi kabul edersen her yerdesin yani, millet de sıkılır. Senin bir tarzının, tavrının olması gerekiyor. Sağa sola savrulup ne yaptığını bilmeyen biri olmamak lazım. Ha bu arada sahnemde çok farklı tarzlar okurum; sanat müziği de halk müziği de okuyorum.