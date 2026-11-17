ABD Başkanı Donald Trump, 19 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme öncesinde "Şi ve Putin'e Ukrayna savaşını bitirmeye yardım etmeleri için baskı yapacağım" açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye çok yakın olduklarını söyleyen Trump, "Mümkün olursa Putin ile ayrı bir ikili görüşme yaparım" dedi.

İran savaşına ilişkin konuşan Trump, "İran konusunu çok ciddiye alıyoruz, bu yüzden nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.