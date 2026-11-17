Sözcü TV’ye TMSF tarafından kayyum atandı. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Sözcü TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alınırken, kanala TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi.

SÖZCÜ TV AVUKATI'NDAN AÇIKLAMA

Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, "Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor" ifadesini kullandı.

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Sözcü TV'ye yönelik operasyon çerçevesinde kanalda yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor."