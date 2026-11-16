Cemre Baysel ile Emirhan Topçu'dan ilk paylaşım
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu, sevgilisi Cemre Baysel'in fotoğrafını Instagram hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaşarak aşkını gözler önüne serdi
Giriş: 16 Kasım 2026 - 23:43 Güncelleme:
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Oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
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Birlikteliklerini doğrulayan Baysel, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" sözleriyle ilişkilerine dair ilk kez konuşmuştu.
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İlişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne seren çift, birlikte ilk paylaşımlarını yaptı.