Son dakika: Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşını Ankara'da ağırlıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, başkent Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Fidan, bugünkü görüşmede savunma ve güvenlik başta olmak üzere ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 17:17 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, başkent Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Fidan, bugünkü görüşmede savunma ve güvenlik başta olmak üzere ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.
Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye ve Suriye arasında kapsamlı bir işbirliği var. Suriye'nin geleceğine güvenle bakıyoruz.
Bir ülkenin güvenliği komşularının istikrarsızlığı üzerine inşa edilemez. İsrail bunun işlemeyeceğini anladı. Türkiye, Suriye'nin komşularıyla barış içinde yaşamasını istiyor.
Mekke Anlaşması konusunda bölgesel sahiplenme anlayışımızın benimsenmesi önemli.
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İsrail Gazze'ye gönderilen insani yardımların engellenmesi politikasından vazgeçmeli."
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