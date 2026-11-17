Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırım bankalarının değerli metal tahminlerinde yeni revizyonları beraberinde getiriyor. Goldman Sachs, 2027 yıl sonu ons altın fiyatı tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara düşürürken, altının yeni bir rekor seviyeye ulaşacağı tarihi de 2028 sonuna öteledi.

Goldman Sachs stratejistleri Lina Thomas ve ekibinin değerlendirmesine göre ons altın, 2028 yılının sonunda 5 bin 600 dolara ulaşacak. Banka, Fed'in para politikasında sıkılaşmayı sürdürmesinin kısa vadede altın üzerinde baskı yaratacağını ve fiyatlarda yüksek oynaklığın devam edebileceğini öngörüyor.

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Faiz getirisi bulunmayan altın, faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde yatırımcılar açısından alternatif maliyetin yükselmesi nedeniyle baskı altında kalıyor. Goldman Sachs'a göre Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte Batılı yatırımcıların altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden yönelmesi, fiyatlarda daha güçlü bir yükselişin önünü açabilir.

Bankanın stratejistleri, Fed'in faiz indirimlerine başlamasının ardından Batılı ETF talebinin toparlanmasını ve bunun ons altını 2028 sonuna kadar 5 bin 600 dolara taşımasını bekliyor. Makroekonomik ve para politikası risklerine karşı korunma amacıyla altına yönelimin yeniden güçlenmesi halinde yükselişin daha hızlı gerçekleşebileceği de belirtiliyor.

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ALTINDA YILIN EN SERT DÜŞÜŞLERİNDEN BİRİ YAŞANIYOR

Altın, ocak ayının sonlarında yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından sert bir geri çekilme yaşadı. Yapay zeka yatırımlarındaki büyüme, yükselen tahvil faizleri ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, yatırımcıların altından uzaklaşarak farklı varlıklara yönelmesinde etkili oldu.

Ons altın, yıl genelinde yaklaşık yüzde 11 değer kaybederek on yılı aşkın sürenin en sert yıllık düşüşlerinden birine doğru ilerliyor. Bugünü itibarıyla (17 Kasım 2026) fiyatlar 3 bin 867 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Düşüşün hızlanmasında Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim de etkili oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ağustos ayı sonlarında enflasyonla mücadelede henüz yapılması gerekenler bulunduğuna yönelik açıklaması, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.

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Geçen hafta açıklanan güçlü enflasyon verileri de piyasalarda sıkı para politikasının 2027'ye kadar uzayabileceği beklentisini artırdı. Fed'in aralık ayındaki toplantısında yeni bir faiz artışına gitmesi beklenirken, banka eylül ayında üç yıl aradan sonra ilk faiz artışını gerçekleştirerek politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti.

FED 2027'DE İKİ KEZ DAHA FAİZ ARTIRABİLİR

Goldman Sachs'ın altın tahminindeki aşağı yönlü revizyonun temelinde Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri bulunuyor.

Bankanın ana senaryosuna göre Fed, Aralık 2026'da 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirecek. Mart 2027'de ise 25 baz puanlık bir artış daha yapacak. Böylece eylül ayında gerçekleştirilen artışın ardından Fed'in 2027'nin ilk çeyreğine kadar toplam üç faiz artışı yapması bekleniyor.

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Goldman Sachs, faiz indirimlerinin ise 2027'nin ikinci yarısında başlamasını ve 2027'nin sonları ile 2028'in ilk aylarında devam etmesini öngörüyor.

Bu süreçte reel faizlerin yüksek kalması, altın tutmanın alternatif maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak. Bankaya göre Batılı yatırımcıların altın ETF'lerine yönelik talebinin yeniden güçlenmesi için Fed'in faiz indirimlerine başlaması kritik önem taşıyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI YÜKSEK KALIYOR

Goldman Sachs'ın uzun vadeli altın tahminini destekleyen en önemli unsurlardan biri merkez bankalarının alımları.

Banka, merkez bankalarının 2026 ve 2027 yıllarında aylık ortalama yaklaşık 60 ton altın almasını bekliyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki aylık yaklaşık 17 tonluk ortalamanın üç katından fazla.

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Goldman Sachs'ın mevsimsellikten arındırılmış son üç aylık takip verileri ise merkez bankalarının mevcut altın alımlarının aylık yaklaşık 85 tona ulaştığına işaret ediyor.

Özellikle Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerinde altının payının uzun vadeli hedeflerin altında kalması, yeni alımlar için alan bulunduğunu gösteriyor.

Banka, merkez bankalarının güçlü talebinin altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlayabileceğini ancak tek başına yeni bir yükseliş dalgası başlatmakta yeterli olmayabileceğini değerlendiriyor.

Goldman Sachs, bu görünümü 2022'deki piyasa koşullarıyla da karşılaştırıyor. O dönemde yükselen faizler özel yatırımcıların altın talebini baskılarken merkez bankalarının yapısal alımları fiyatların belirli bir seviyenin altına gerilemesini sınırlamıştı.

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WALL STREET'İN ALTIN TAHMİNLERİ NASIL?

Goldman Sachs'ın 2027 tahmini aşağı yönlü revize edilse de Wall Street'in diğer büyük yatırım bankaları da altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş bekliyor.

Morgan Stanley, 2027'nin dördüncü çeyreği için ons altın tahminini 5 bin 250 dolar olarak açıklarken UBS aynı dönem için 5 bin dolar beklentisini koruyor.

2027 yıl sonu / dördüncü çeyrek ons altın fiyatı tahminleri:

Yatırım bankası

Ons altın tahmini

Goldman Sachs ayrıca 2028 yıl sonu için 5 bin 600 dolarlık hedef belirliyor. UBS ise yakın vadeli tahminini yüzde 10 düşürerek 4 bin 500 dolara çekmiş durumda.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN ETF TALEBİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre altın fiyatlarında kalıcı bir yükseliş için merkez bankalarının alımlarının yanı sıra Batılı özel yatırımcıların da piyasaya geri dönmesi gerekiyor.

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Yüksek tahvil faizleri doların değerini desteklerken dolar üzerinden fiyatlanan altının yükselişini de sınırlıyor. Batılı yatırımcıların altın ETF'lerindeki pozisyonlarında henüz belirgin bir toparlanma görülmemesi de fiyatlar üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

Banka, yatırımcıların para politikası ve enflasyon risklerine karşı korunma amacıyla yeniden altına yönelmesini olası bir yükseliş katalizörü olarak görüyor. Özellikle bütçe açıkları ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler nedeniyle 2026'nın başlarında güçlenen bu talebin yeniden ortaya çıkması halinde altın fiyatlarının beklenenden daha hızlı yükselebileceği değerlendiriliyor.

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Bununla birlikte Goldman Sachs'ın 2028 sonu için öngördüğü 5 bin 600 dolarlık seviyeye ulaşılması, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin takvimin gerçekleşmesine ve ETF talebinin yeniden canlanmasına bağlı olacak. Bankaya göre kısa vadede altın piyasasında merkez bankalarının alımları önemli bir destek sağlamaya devam etse de özel yatırımcıların talebi güçlenmeden yeni bir yükseliş dalgasının başlaması zor görünüyor.