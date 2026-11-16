ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2027 yılına ilişkin piyasa beklentilerini yayımladı. Bankanın 15 Kasım tarihli raporunda hisse senetleri, tahvil faizleri, döviz kurları ve emtia piyasalarına yönelik ayı, baz ve boğa senaryoları paylaşıldı.

Raporda özellikle ABD hisse senetleri ve belirli gelişmiş ülke tahvillerine yönelik olumlu beklentiler öne çıkarken, altın fiyatlarına ilişkin üç farklı senaryo dikkat çekti.

ALTINDA 3 FARKLI SENARYO

Morgan Stanley, altının 2027'nin son çeyreğinde ons başına 5 bin 250 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Mevcut 3 bin 855 dolarlık ons fiyatı dikkate alındığında bu tahmin, yaklaşık 1.395 dolarlık artışa ve yüzde 36.2 yükseliş potansiyeline karşılık geliyor.

REKLAM

Banka, altın için ayı senaryosunda 3 bin 938 dolar, baz senaryoda 5 bin 250 dolar, boğa senaryosunda ise 7 bin 88 dolar hedefi ortaya koydu.

Mevcut fiyat üzerinden hesaplandığında ayı senaryosu yüzde 2.2, baz senaryo yüzde 36.2, boğa senaryosu ise yüzde 83.9 yükseliş potansiyeli taşıyor. Böylece bankanın en iyimser tahmininin gerçekleşmesi halinde ons altının 7 bin doların üzerine çıkması söz konusu olabilecek.

Morgan Stanley'nin kendi tablosunda altın için toplam getiri beklentisi ayı senaryosunda yüzde 3.7 negatif, baz senaryoda yüzde 28.3 pozitif, boğa senaryosunda ise yüzde 73.3 pozitif olarak hesaplandı. Bu oranlar, vadeli işlemlerdeki taşıma maliyetlerini de dikkate alan getiri hesaplamaları olduğu için spot fiyat üzerinden hesaplanan değişim oranlarından farklılaşıyor.

REKLAM

S&P 500 İÇİN 8 BİN 700 HEDEFİ

Morgan Stanley, ABD hisse senetleri konusunda da iyimser bir görünüm ortaya koydu. Bankanın strateji ekibi, S&P 500 endeksi için 2027 son çeyrek hedefini 8 bin 700 puan olarak belirledi. Bu seviye, raporun hazırlandığı dönemdeki endeks değerine göre yaklaşık yüzde 15 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Bankanın S&P 500 için ayı senaryosu 6 bin puan, boğa senaryosu ise 10 bin puan oldu. Baz senaryoda toplam getiri beklentisi yüzde 15.9 olarak hesaplandı.

ABD hisse senetlerine yönelik olumlu beklentinin arkasında şirket kârlarındaki güçlü büyüme, faiz ve petrol fiyatlarında istikrar, yapay zekâ yatırımlarının derinleşmesi ve teknolojinin daha geniş alanlarda kullanılmaya başlanması bulunuyor.

REKLAM

Morgan Stanley, mevcut değerlemelerin de kendi hesaplamalarına göre makul seviyelerde olduğunu belirterek 2027'de riskli varlıklar açısından elverişli bir ortam oluşabileceğini değerlendiriyor.

JAPON HİSSELERİNDE YÜZDE 22 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

Morgan Stanley'nin olumlu yaklaştığı bir diğer piyasa Japonya oldu. Banka, Japonya'nın TOPIX endeksi için 2027 son çeyrek hedefini 4 bin 800 puana yükseltti. Bu hedef, yaklaşık yüzde 22'lik yükseliş potansiyeline karşılık geliyor.

Japonya'daki ekonomik görünümde geniş tabanlı yeniden enflasyon sürecine, özel sektör yatırımlarındaki artışa ve şirketlerin kurumsal yönetim alanındaki iyileşmelerine dikkat çekildi.

REKLAM

Şirketlerin hisse geri alımları ve temettü ödemeleri yoluyla yatırımcılara sermaye iadesini artırması da Japon hisse senetlerine ilişkin olumlu beklentinin temel unsurları arasında gösterildi.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE YÜZDE 5 BEKLENTİSİ

Morgan Stanley, tahvil piyasasında ise Avrupa'ya yönelik yatırım fırsatlarına dikkat çekti. Bankanın strateji ekibine göre piyasa, 2028 yılında İngiltere Merkez Bankası'ndan beklenenden daha fazla faiz artışı fiyatlıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin hızına ilişkin piyasa beklentileri ise bankanın kendi tahminlerinin altında kalıyor.

Bu beklenti farkının Alman devlet tahvilleri ve İngiltere tahvillerinde yatırım fırsatı yarattığı değerlendiriliyor.

REKLAM

ABD tarafında ise 10 yıllık Hazine tahvili faizinin yüzde 5 civarında seyretmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Fed'in politika faizini mart ayına kadar yüzde 4.375 seviyesine yükseltmesini ve gelecek yıl boyunca bu seviyede tutmasını öngörüyor.

MORGAN STANLEY'NİN 2027 TAHMİNLERİ

Bankanın 2027 son çeyrek için açıkladığı baz senaryo tahminleri şöyle:

Varlık Mevcut seviye 2027 son çeyrek hedefi S&P 500 7.592 8.700 MSCI Avrupa 2.627 3.030 TOPIX 3.937 4.800 MSCI Gelişen Piyasalar 1.555 1.760 Altın (ons/dolar) 3.855 5.250 Brent petrol (dolar/varil) 96 75 Bakır (dolar/ton) 13.642 12.800

Morgan Stanley'nin tahminleri, 2027'de faizlerin ve petrol fiyatlarının istikrar kazanacağı, şirket kârlarının büyümeyi sürdüreceği ve yapay zekâ yatırımlarının ekonomik etkisinin derinleşeceği varsayımına dayanıyor.

Bununla birlikte raporda ortaya konulan hedefler, enflasyonun beklentilerden daha kalıcı olması veya büyük merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesi gibi risklerden etkilenebilir. Şirket kârlarının öngörülen seviyelere ulaşamaması da hisse senedi piyasalarındaki yükseliş beklentisini sınırlayabilecek unsurlar arasında bulunuyor.