Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor tarafından, Süper Lig ve 1. Lig'de 6-8 Kasım tarihleri arasında oynanan maçlardan seçilen pozisyonlara ilişkin REPU ( Hakem Eğitim ve Performans Birimi) kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi paylaşıldı.

Pozisyonlara ilişkin yorumlar MHK'nin sosyal medya hesabından video aracılığı ile futbol kamuoyuyla paylaşıldı.

G.SARAYLI FUTBOLCULARIN-AMED SF MAÇINDAKİ GOL SEVİNCİ

Galatasaray - Amed SF maçında sarı-kırmızılı futbolcuların formalarını başlarına kadar kaldırarak yaptıkları toplu gol sevinci için, "Başlatan oyuncuya sarı kart göstermek mantıklı olurdu" ifadelerine yer verildi.

MHK Başkanı Anthony Taylor tarafından, 6-8 Kasım tarihleri arasında oynanan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle.



Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele… pic.twitter.com/ErBDF90MJM — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) November 17, 2026

VLAHOVIC-METEHAN POZİSYONU

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında, Metehan Baltacı'nın ikinci sarı kartı gördüğü pozisyon hakkında ise "Umut vadeden atak, karar doğru" değerlendirmesi yapıldı.