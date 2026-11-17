Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı!
MHK Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig'in 11. haftası ve 1. Lig'in 14. haftasında oynanan maçlardan seçilen tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 14:20 Güncelleme:
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor tarafından, Süper Lig ve 1. Lig'de 6-8 Kasım tarihleri arasında oynanan maçlardan seçilen pozisyonlara ilişkin REPU ( Hakem Eğitim ve Performans Birimi) kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi paylaşıldı.
Pozisyonlara ilişkin yorumlar MHK'nin sosyal medya hesabından video aracılığı ile futbol kamuoyuyla paylaşıldı.
G.SARAYLI FUTBOLCULARIN-AMED SF MAÇINDAKİ GOL SEVİNCİ
Galatasaray - Amed SF maçında sarı-kırmızılı futbolcuların formalarını başlarına kadar kaldırarak yaptıkları toplu gol sevinci için, "Başlatan oyuncuya sarı kart göstermek mantıklı olurdu" ifadelerine yer verildi.
VLAHOVIC-METEHAN POZİSYONU
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında, Metehan Baltacı'nın ikinci sarı kartı gördüğü pozisyon hakkında ise "Umut vadeden atak, karar doğru" değerlendirmesi yapıldı.
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