Video oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından Grand Theft Auto VI (GTA VI) için geri sayım sürerken, oyuna yönelik heyecan da giderek artıyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen ve iki kez ertelenen oyun, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya sürülecek. Oyuncuları bir kez daha Miami'den esinlenen Vice City'ye götürecek yapım, şimdiden eğlence tarihinin en büyük çıkışlarından birine aday gösteriliyor.

13 yıllık bekleyiş sona eriyor Haberi Görüntüle

Oyunun çıkışını bekleyenler arasında yer alan Singapurlu YouTube içerik üreticisi Julian Tay ise hazırlıklarını biraz daha ileri taşıdı. 34 yaşındaki Tay, eşi ve içerik üreticisi Lisa Chan'dan 19-29 Kasım tarihleri arasında kendisini GTA VI'ya adayabilmek için yazılı izin aldı.

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ALDATMA İŞARETİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Çiftin sosyal medyada paylaştığı ve çerçeveleterek fotoğrafını çektirdiği "GTA VI Oyun Anlaşması" beş maddeden oluşuyor. Anlaşmanın ilk maddesi Tay'in söz konusu tarihler arasında istediği kadar oyun oynayabilmesine izin veriyor. En dikkat çekici madde ise oyundaki her şeyin kurgu olduğunu ve oyun karakterlerinin davranışlarının gerçek hayatta aldatma işareti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Instagram'da 42 bin 200'den fazla beğeni alan paylaşım, sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Chan'e eşine karşı daha fazla sınır koyması gerektiğini söylerken, bazıları bir erkeğin video oyunu oynamak için eşinden izin almasını sorguladı.

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BAKIM PAKETİ DESTEĞİ

Tay, oyunun tüm bölgelerde yerel saatle gece yarısı erişime açılacak olmasını dikkate alarak çıkış günü için de hazırlık yaptı. Öğleden sonra uyuyarak geceye hazırlanacağını belirten içerik üreticisi, molalar vermek kaydıyla 24 saate kadar oyun oynamayı planlıyor.

Eşi Chan de bu süreçte ona destek olacak. Chan, atıştırmalıklar ve bir mumun yanı sıra oyunun görselleri ve logosuyla süsleyeceği özel bir "GTA bakım paketi" hazırlayacağını söyledi.

Tay'in planları yalnızca oyun oynamakla da sınırlı değil. Grand Theft Auto V yayıncılarının görüntüleriyle eğittiği bir yapay zeka aracını kullanarak kendi oyun deneyiminden kısa videolar oluşturmayı ve bunları YouTube kanalında otomatik olarak yayımlamayı hedefliyor.

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OYUNA İLK GİREBİLMEK İÇİN YENİ ZELANDA HİLESİ

GTA VI heyecanı yalnızca çiftin anlaşmasıyla sınırlı değil. Oyunu ilk oynayanlar arasında yer almak isteyen hayranlar, çıkış saatini öne çekebilmek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Oyunun tüm bölgelerde yerel saatle gece yarısı erişime açılacak olması, saat farkı nedeniyle Yeni Zelanda'daki oyunculara birçok ülkeden daha erken oynama imkanı sunuyor. Bu nedenle bazı oyuncular konsollarının konum ayarlarını Yeni Zelanda olarak değiştirerek oyuna kendi bölgelerindeki resmi çıkış saatinden önce erişmeye çalışıyor.

Google Trends verilerine göre ABD'de "GTA VI Yeni Zelanda hilesi" aramalarında son bir ayda yüzde 5 binden fazla artış görüldü. Sosyal medyada bir içerik üreticisi de oyunu daha erken yayınlayabilmek için Yeni Zelanda'ya gittiğini duyurdu.

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Bazı hayranlar ise yalnızca GTA VI oynayabilmek için yeni konsol satın almayı tercih etti.

ON BİNLERCE ÇALIŞAN İZİN PLANLIYOR

GTA VI'nın çıkış tarihi çalışanların izin planlarını da etkiledi. Oyun medyası IGN'nin bu yıl düzenlediği ankete katılan 10 bin 400 kişinin yüzde 42'si, 19 Kasım için iş yerinden izin talep ettiğini belirtti.

İngiltere merkezli insan kaynakları platformu BrightHR'nin 70 bin işletme ve 1,2 milyondan fazla çalışanın izin verilerini analiz ettiği araştırmaya göre, GTA VI nedeniyle kasım ve aralık aylarında İngiltere genelinde yaklaşık 83 bin günlük izin planlandı.

40 MİLYON SATIŞ BEKLENTİSİ

GTA VI'nın yalnızca oyuncuların değil, finans dünyasının da gündeminde olduğu görülüyor. Morgan Stanley, oyunun Mart 2027'ye kadar 40 milyon kopya satabileceğini öngörüyor.

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Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in iki kez ertelemesinin ardından 19 Kasım'da piyasaya çıkacak oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarıyla buluşacak.

GTA serisinin ilk oyununu PlayStation Portable üzerinden oynayan Tay, uzun yıllardır bu çıkışı beklediğini söylüyor. Oyunun ertelenmesini ise kalite açısından olumlu değerlendiren içerik üreticisi, Cyberpunk 2077'nin beklentileri karşılayamayan çıkışını hatırlatarak uzun geliştirme sürecinin GTA VI için avantaj olabileceğini düşünüyor.

Tay, oyunun başarısız olma ihtimalinin sıfır olmadığını da kabul ediyor. Ancak böyle bir durumda hayatın devam edeceğini söylüyor. Eşi Chan ise henüz seriye yabancı olduğunu, önce eşinin oynamasını izleyeceğini belirtiyor.