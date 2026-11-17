Kuruçeşme cinayetinde 5 ayrı olay aydınlatıldı

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki Umut Andık'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişletildi. Polisin yürüttüğü çalışmalarda, Beyoğlu'nda halıya sarılı halde bulunan Oğuzhan Kalkan'ın öldürülmesi dahil, birbiriyle bağlantılı 5 ayrı olay or... Daha Fazla Göster İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki Umut Andık'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişletildi. Polisin yürüttüğü çalışmalarda, Beyoğlu'nda halıya sarılı halde bulunan Oğuzhan Kalkan'ın öldürülmesi dahil, birbiriyle bağlantılı 5 ayrı olay ortaya çıkarıldı. İstanbul genelinde 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Daha Az Göster