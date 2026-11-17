13 yıllık bekleyiş sona eriyor
Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından Grand Theft Auto VI (GTA VI), 19 Kasım'da oyuncularla buluşuyor. 2013'te çıkan GTA V'in ardından 13 yıllık bekleyiş sona ererken, Rockstar Games'in yeni oyunu henüz piyasaya çıkmadan yaklaşık 15 milyon adetlik satışa ulaştı. Böylece ön satışlardan elde edilen gelir 1.45 milyar dolara çıktı. İşte Türkiye satış fiyatı dahil GTA VI ile ilgili bilinmesi gereken her şey...
Oyun dünyasında 13 yıllık hasret sona eriyor. Rockstar Games'in geliştirdiği Grand Theft Auto VI (GTA VI), 19 Kasım Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarıyla buluşacak. 2013 yılında yayımlanan GTA V'in ardından gelen yeni oyun, daha piyasaya çıkmadan ön satışlarda ulaştığı satış rakamlarıyla oyun sektöründe tarihi bir başarıya imza attı.
Sensor Tower'ın son verilerine göre GTA VI, henüz resmi çıkışını gerçekleştirmeden iadeler düşüldükten sonra 14.94 milyon adetlik satışa ulaştı. Yaklaşık 15 milyon adetlik satışın karşılığında elde edilen gelir ise 1.45 milyar dolar olarak hesaplandı.
Platform dağılımında PlayStation açık ara önde yer aldı. Satışların yüzde 74'ü PlayStation, yüzde 26'sı Xbox üzerinden gerçekleşti.
Böylece GTA VI, piyasaya çıkmasına iki gün kala yaklaşık 1.5 milyar dolarlık satış geliri yaratan bir yapım haline geldi. Bu rakamlar Sensor Tower'ın tahminleri olup Take-Two tarafından açıklanmış resmi satış sonuçları değil.
1997 yılında ilk oyunuyla başlayan Grand Theft Auto serisi, yaklaşık 29 yılda 475 milyonun üzerinde satışa ulaştı. Serinin en başarılı yapımı olan GTA V ise 230 milyondan fazla kopya sattı. GTA VI'ın piyasaya çıkışı, bu devasa markanın ticari başarısını yeni bir seviyeye taşıma potansiyeli barındırıyor.
Grand Theft Auto serisinin küresel ölçekte bir fenomene dönüşmesinde 2001 yılında yayımlanan GTA III önemli bir dönüm noktası oldu. Üç boyutlu açık dünya tasarımıyla oyunculara geniş bir şehirde serbestçe dolaşma, görevleri istedikleri sırayla tamamlama ve çevreyle etkileşim kurma olanağı sağlayan yapım, oyun sektöründe yeni bir dönemin kapısını açtı.
Serinin sonraki oyunları Vice City ve San Andreas ile genişleyen bu dünya, GTA V ile çok daha büyük bir ticari başarıya dönüştü.
17 Eylül 2013'te yayımlanan GTA V, piyasaya çıkışından yalnızca üç gün sonra 1 milyar dolarlık perakende satış gelirine ulaştı. Bu performans, oyunu eğlence sektörünün en hızlı gelir üreten yapımlarından biri haline getirdi.
Take-Two'nun son raporuna göre GTA V'in dünya genelindeki satışları 230 milyon adedi aştı. GTA markasının toplam satışları ise 475 milyonun üzerine çıktı. Şirketin açıkladığı satış rakamları, perakende kanalına dağıtılan kopyaları ifade ediyor.
GTA V'in başarısında oyunun çevrimiçi bileşeni GTA Online da belirleyici oldu. İlk çıkışından sonra düzenli güncellemeler, yeni görevler, araçlar, etkinlikler ve oyun içi satın almalarla büyüyen platform, Rockstar'a oyunun ilk satışından yıllar sonra da gelir üretme olanağı sağladı. GTA+ abonelik sistemi de bu ekonomik modelin bir parçası oldu.
GTA VI'ın da benzer biçimde uzun yıllar gelir yaratabilecek bir ekosistem oluşturması bekleniyor.
Sensor Tower verilerinin dikkat çeken bir diğer bölümü platformlara göre satış dağılımı oldu. GTA VI satışlarının yüzde 74'ü PlayStation üzerinden gerçekleşirken Xbox'ın payı yüzde 26 olarak hesaplandı.
Burada söz konusu rakamların çıkış öncesi satış ve ön sipariş performansını yansıttığını belirtmek gerekiyor. GTA VI henüz 19 Kasım'da genel satışa ve oynanmaya açılmadığı için ilk gün, ilk hafta ve ilk ay satışları bu rakamlara dahil değil.
GTA VI'ın çıkışı, ana şirket Take-Two Interactive'in finansal performansında da belirleyici olacak. Şirket, 2027 mali yılı için net rezervasyon (Net Bookings) beklentisini 8 milyar-8.2 milyar dolar aralığında korudu. Bu beklenti, GTA VI'ın piyasaya çıkacağı dönemde şirketin oyun satışları, abonelikler ve diğer tüketici harcamalarından elde edeceği ticari hacmin büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Take-Two'nun 9 Kasım'da açıkladığı ikinci çeyrek sonuçları, yeni oyunun şirket açısından neden bu kadar önemli olduğunu da gösterdi. Şirketin 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde net geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 azalarak 1.497 milyar dolar oldu. Net rezervasyonlar ise yüzde 18.3 düşüşle 1.601 milyar dolara geriledi.
Şirketin ilk altı aylık net geliri 3.03 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Grand Theft Auto ürünleri, şirketin toplam net gelirinin yüzde 12.6'sını oluşturdu.
Take-Two, üçüncü mali çeyrekte 3.35 milyar-3.5 milyar dolar net rezervasyon bekliyor. Bu dönemde GTA VI'ın lansmanı için yapılacak pazarlama harcamalarının da etkili olması bekleniyor.
Yönetim, GTA VI'ın piyasaya çıkacağı mali yılı şirket açısından tarihi bir dönem olarak değerlendiriyor. Sensor Tower'ın ortaya koyduğu 1.45 milyar dolarlık satış geliri tahmini de oyunun şirketin büyüme beklentilerindeki önemini gösteriyor.
GTA VI'ın geliştirme maliyeti, oyun sektöründe şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırımlardan biri olabileceği yönündeki tahminlerle gündemde.
Çeşitli medya kuruluşlarında oyunun geliştirme ve pazarlama maliyetinin 1 milyar doları aşabileceği, bazı tahminlerde ise toplam bütçenin 2 milyar dolara yaklaşabileceği öne sürülüyor. Ancak Rockstar Games ve Take-Two, GTA VI'ın toplam geliştirme bütçesini resmi olarak açıklamadı.
Bu nedenle 1 milyar veya 2 milyar dolarlık rakamları doğrulanmış maliyet olarak değerlendirmek mümkün değil. Kesin olan, şirketin oyunun geliştirilmesi ve tanıtımı için uzun yıllara yayılan büyük bir yatırım yaptığı.
Oyunun çıkış öncesinde Sensor Tower tahminlerine göre 1.45 milyar dolarlık satış geliri yaratması, bu yatırımın ticari karşılığının ne kadar büyük olabileceğine ilişkin önemli bir gösterge.
TÜRKİYE'DE 3 BİN 999 TL'DEN BAŞLIYOR
GTA VI, Türkiye'de PlayStation Store üzerinden dijital ön siparişle satışta. Oyunun standart sürümü 3 bin 999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4 bin 999 TL fiyatla sunuldu.
İki sürüm arasında 1.000 TL fark bulunuyor. Ultimate Edition, standart oyunun yanı sıra ilave oyun içi içerikler sunuyor.
ABD'de standart sürüm 79.99 dolar, Ultimate Edition ise 99.99 dolar fiyatla satışa çıktı. Böylece GTA VI, ana serinin şimdiye kadarki en yüksek başlangıç fiyatlarından birine sahip oldu.
GTA VI, serinin önceki oyunlarından tanınan Vice City'ye geri dönüyor. Miami'den esinlenerek tasarlanan şehir, bu kez Florida'yı andıran Leonida eyaletinin bir parçası olarak oyuncuların karşısına çıkıyor.
Hikâyenin merkezinde Lucia Caminos ve Jason Duval bulunuyor. Lucia hapishaneden yeni çıkmış, hayatını değiştirmeye çalışan bir karakter. Jason ise eski bir asker ve Leonida Keys bölgesindeki uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı bir geçmişe sahip.
İkilinin kolay yoldan para kazanmak için giriştiği bir suç planının ters gitmesiyle başlayan hikâye, onları eyalet çapında yayılan bir komplonun içine sürüklüyor. Aşk, soygun, ihanet ve suç dünyası, yeni oyunun temel unsurlarını oluşturuyor.
GTA V'te üç ana karakter bulunurken GTA VI'da iki karakterin ilişkisi ve birlikte yürüttükleri suç faaliyetleri hikâyenin merkezinde yer alıyor. Rockstar'ın tanıttığı diğer karakterler arasında banka soyguncusu Raul Bautista, müzik sektöründe yükselmeye çalışan Dre'Quan Priest ve gece kulübü sahibi Boobie Ike bulunuyor.
Rockstar, yeni oyunda Vice City'nin yanı sıra Leonida eyaletinin farklı bölgelerini de oyunculara sunuyor. Plajlar, otoyollar, gece hayatı, kırsal alanlar ve farklı suç merkezleri, oyunun geniş dünyasının parçalarını oluşturuyor.
GTA VI, önceki oyuna kıyasla daha ayrıntılı çevre tasarımı, karakter etkileşimleri ve daha gelişmiş bir açık dünya deneyimi vadediyor. Oyunun fragmanlarında sosyal medya kültürü, internet fenomenleri, Amerikan tüketim alışkanlıkları ve modern toplumun farklı yönleri de serinin kendine özgü mizahıyla ele alınıyor. Serinin en önemli özelliklerinden biri olan toplumsal hiciv, yeni oyunda da korunuyor.
Grand Theft Auto serisinin en karakteristik özelliklerinden biri oyun içindeki radyo istasyonları ve müzik seçkileri. Oyuncular, araç kullanırken farklı türlerde müzik dinleyebiliyor ve oyunun dünyasını bu radyo istasyonları üzerinden deneyimliyor. GTA VI için bu gelenek daha da genişletiliyor. Oyunun özgün müzikleri Grammy ödüllü Fransız elektronik müzik ikilisi Justice tarafından hazırlandı. Gaspard Augé ve Xavier de Rosnay'dan oluşan ikilinin bestelediği müzikler, oyuncuların hikâyedeki eylemlerine ve bulundukları ortama göre değişecek.
GTA VI, ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için piyasaya çıkıyor. PlayStation 5 Pro için de geliştirilmiş özellikler sunulacak. Rockstar henüz PC sürümü için bir çıkış tarihi açıklamadı. Dolayısıyla bilgisayar oyuncuları ilk aşamada oyuna erişemeyecek. Dijital ön sipariş veren oyuncular, oyun dosyalarını çıkış öncesinde konsollarına indirebiliyor. Ön yükleme sistemi sayesinde 19 Kasım'da indirme beklemeden oyuna erişmek mümkün olacak. Ancak önceden indirme yapmak erken erişim anlamına gelmiyor.
GTA VI'ın 13 yıllık bekleyişi, geliştirme sürecinde yaşanan ertelemeler nedeniyle daha da uzadı. Rockstar ilk aşamada oyunun 2025 sonbaharında çıkmasını planladı. Daha sonra çıkış tarihi Mayıs 2026'ya ertelendi. Şirket, son olarak tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirledi. Rockstar, ertelemelerin gerekçesi olarak oyunu beklenen kalite ve ayrıntı düzeyine ulaştırmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmasını gösterdi.