John Travolta, eşi Kelly Preston'ı kaybettikten altı yıl sonra aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 72 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında, yakında vizyona girecek olan 'November 1963' adlı filminin tanıtımını yaparken, yeniden flört etmeye başlamasıyla ilgili yorum yaptı.

John Travolta ve Kelly Preston yaklaşık 30 yıl boyunca evli kaldı. Preston, Temmuz 2020'de 57 yaşındayken, iki yıllık meme kanseriyle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

O zamandan itibaren Travolta, 26 yaşındaki kızı Ella Bleu ve 15 yaşındaki oğlu Benjamin'i büyütmeye odaklandı.

"YENİ AŞKA AÇIĞIM"

Eşini kaybettikten sonra hâlâ aşka ve flört etmeye açık olup olmadığı sorulan Travolta, "Aşk her şeydir, kişiliğimin bir parçası. Yani aşka açık mıyım? Evet" ifadesini kullandı. Travolta, özellikle Benjamin, annesi vefat ettiğinde henüz dokuz yaşında olduğu için, son altı yıldır önceliğinin çocukları olduğunu açıkladı.

Başka bir ilişkiye açık olduğunu söylese de, Travolta, şu anda biriyle birlikte olup olmadığını açıklamadı.

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"ÖNCELİĞİM ÇOCUKLARIM OLDU"

Amerikalı oyuncu, her iki çocuğunun da gelecekleri konusunda güvende hissetmelerini ve annelerinin yokluğuna alışmaları için zaman tanımayı istediğini söyleyerek, "Bu yüzden benim amacım onların gelecekleriyle ve olanlarla ilgili her şeyi yoluna koymak ve çözüme kavuşturmaktı" dedi.

Fotoğrafta Travolta ailesinin kaybettiği oğlu Jett görülüyor

Eşini kaybettikten sonra çocuk yetiştirmenin zorlukları üzerine de konuşan Travolta, "Ebeveynlerden biri evi terk ettiğinde hem anne hem de baba oluyorsunuz" ifadesini kullandı.

John Travolta ve çocukları

BİR OĞULLARI 16 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Travolta ve Preston, ilk olarak 1989 yapımı 'The Experts' filminde çalışırken tanıştı ve 1991'de evlendi. Birlikte üç çocuk sahibi oldular: Jett , Ella ve Benjamin. En büyük oğulları Jett, 2009 yılında 16 yaşında vefat etti.