İstanbul’da iş hanı sahibine silahlı saldırı!
İstanbul Eyüpsultan'da iş hanı sahibi Ferhat Yamen, otomobilini park etmeye çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı
Olay, 17 Kasım günü saat 15.45 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bölgede bulunan bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, trafik ışıklarının yakınında otomobilini park etmeye çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Yamen'e art arda ateş açtı. Çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Yamen, ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yamen götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
ALACAK VERECEK İDDİASI
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı. Yapılan ilk çalışmalarda saldırının alacak verecek meselesi yüzünden kaynaklandığı bilgilerine ulaşıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
Saldırının ardından polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.