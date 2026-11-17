Osimhen'in yerine Deniz Gül!
Victor Osimhen'in yokluğunda kazanma oranı yüzde 57'ye kadar gerileyen sarı-kırmızılılarda gözler Deniz Gül'e çevrildi
Milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray'da, takımın Osimhen olmadan vereceği sınav merakla bekleniyor.
Stuttgart karşılaşmasının ardından dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldızın Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtiliyor.
Durumu gün gün takip edilecek olan tecrübeli santrforun Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmaları için durumu ilerleyen günlerde netleşecek.
Osimhen'in sahada yer almadığı 21 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alarak yüzde 57'lik düşük bir galibiyet ortalamasında kalan Cimbom, bu olumsuz istatistiği değiştirmeyi hedefliyor.
9 MAÇTA 1 GOL ATTI
Leao'nun da sakatlığı sebebiyle ileri uçta başka seçeneği kalmayan Teknik Direktör Okan Buruk, genç forvet Deniz Gül'ü bu kritik sürece hazırlıyor.
Bu sezon 3'ü ilk 11'de olmak üzere 9 maçta görev alan Deniz, tek golünü Gençlerbirliği ağlarına göndermişti.