Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatili pozu
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla'yla çıktığı Antalya tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 16 Kasım 2026 - 22:02 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılından bu yana meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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Oyuncu çift, birlikteliklerini 2020 yılında kucaklarına aldıkları Lalin ve 2022'de doğan Leyla adındaki iki kızlarıyla taçlandırdı.
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Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla aile hayatına dair neşeli ve samimi kareleri takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
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39 yaşındaki oyuncu, son olarak eşi ve çocuklarıyla birlikte çıktığı Antalya tatilinden yeni fotoğraflarını sevenleriyle buluşturdu.
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Paylaşılan fotoğraflarda, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızlarıyla birlikte tatilde keyifli vakit geçirdiği görüldü.
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Sinem Kobal'ın "Güzel bir günden" notuyla yaptığı paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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