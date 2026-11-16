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        Haberler Magazin Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatili pozu

        Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatili pozu

        Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla'yla çıktığı Antalya tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılından bu yana meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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        Oyuncu çift, birlikteliklerini 2020 yılında kucaklarına aldıkları Lalin ve 2022'de doğan Leyla adındaki iki kızlarıyla taçlandırdı.

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        Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla aile hayatına dair neşeli ve samimi kareleri takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

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        39 yaşındaki oyuncu, son olarak eşi ve çocuklarıyla birlikte çıktığı Antalya tatilinden yeni fotoğraflarını sevenleriyle buluşturdu.

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        Paylaşılan fotoğraflarda, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızlarıyla birlikte tatilde keyifli vakit geçirdiği görüldü.

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        Sinem Kobal'ın "Güzel bir günden" notuyla yaptığı paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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        #sinem kobal
        #Kenan İmirzalıoğlu
        #oyuncu
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