TÜİK, ekim ayı konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı.

Konut satışları, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 gerileyerek 131 bin 72 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 oranında azalarak 50 bin 105 oldu. İkinci el konut satışları ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 oranında azalarak 80 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,2, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 61,8 oldu.

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KREDİLİ SATIŞ GERİLEDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 oranında azalarak 23 bin 286 oldu. Diğer konut satışları ise ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,3 oranında azalarak 107 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %17,8 diğer satışların payı %82,2 olarak gerçekleşti.

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YABANCIYA SATIŞTA KISMİ ARTIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 oranında artarak 2 bin 259 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında azalarak 17 bin 567 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 477 ile Rusya Federasyonu, 193 ile İran ve 159 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞLARI DA DÜŞTÜ

İş yeri satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 gerileyerek 16 bin 489 adet oldu.

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