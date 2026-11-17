Londra merkezli dünyaca ünlü dergilerden The Economist, her yılın sonunda yayınladığı "Bir sonraki yılda takip edilmesi gereken temalar neler?" konseptli kapağını 2027 için de yayınladı. Economist Editörü Tom Standage, 2027 yılının öne çıkan başlıklarına ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Modern yaşam, bir bilim kurgu hikayesinin içinde yaşıyormuşuz hissi verebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Standage yazısında, "Bilgisayarları uzaya yerleştirmek isteyen bir roket milyarderi, dünyanın ilk trilyoneri oldu. Dronlar savaşın doğasını yeniden şekillendirdi. Taksiler kendi kendine hareket ediyor. Yapay zeka modelleri kontrolden çıkıyor. İnsansı robotlar sahneye çıkıyor. İnsanları daha zayıf ve sağlıklı hale getiren iğneler var. Bütün bunların arasında eksik olan tek şey uzaylılar. Muhtemelen 2027'de de ortaya çıkmayacaklar." ifadelerini kullandı.

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Economist'e göre 2027 yılında takip edilecek 10 başlık şöyle:

1. TRUMP SONRASI DÖNEM

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen ara seçimlerin ardından ortalık yatışırken Donald Trump'ın yerine kimin geçeceğine ilişkin yarış başlayacak. Ancak Trump, görev süresinin sonuna yaklaşmış, siyasi etkisini yitirmiş bir lider olmayacak. Economist'in öngörüsüne göre Trump, daha ziyade ortalığı kasıp kavuracak.

Etkisini korumak ve siyasi mirasına yön vermek için daha fazla başkanlık kararnamesi, hukuki çekişme, ani isim değişikliği, gösterişli inşaat projesi ve daha fazla askeri hareketlilik olasılıklar arasında.

Bu sırada dünya, Trump sonrası Amerika'nın nasıl bir görünüme bürünebileceğini düşünmeye başlayacak.

2. İRAN SAVAŞININ ARTÇI ETKİLERİ

Çatışmanın kesin ve net bir çözüme kavuşması pek olası görünmüyor. Dolayısıyla belirsizlik devam edecek.

Ancak Trump'ın yanlış hesaplanmış savaşı, ABD'nin uluslararası itibarını zedeledi. Müttefikleri artık ABD'ye güvenmiyor, düşmanları ise ondan eskisi kadar korkmuyor.

Savaşın sonuçları 2027 boyunca etkisini gösterecek; bölgesel siyaseti yeniden şekillendirecek, enerji akışlarını değiştirecek ve gıda güvenliğini tehdit edecek.

İran'da ise yönetim, iktidar üzerindeki kontrolünü daha da sıkılaştıracak.

3. BİR KEZ DAHA TARİHİN EN SICAK YILI

2027'nin, kayıtlara geçen en sıcak yıl olması bekleniyor.

"Süper El Nino" olarak adlandırılan güçlü iklim olayı, emisyonlar hızla azaltılmadığı takdirde dünyayı bekleyen daha sıcak ve değişken geleceğin bir ön izlemesini sunacak. Kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve aşırı hava olayları artacak.

Ancak Trump, farkında olmadan dünyanın yenilenebilir enerji alanındaki en büyük satış temsilcisine dönüştü. Yenilenebilir enerji, yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele etmenin değil, küresel enerji piyasalarındaki iniş çıkışlardan korunmanın da en iyi yolu.

4. YAPAY ZEKAYA TEPKİ BÜYÜYOR

Yapay zekanın riskleri giderek daha fazla mercek altına alınıyor.

Yapay zeka şirketlerinin karmaşık ve şeffaf olmayan anlaşmalarla daha fazla borçlanması, piyasada çöküş yaşanması riskini artıracak. Piyasalarda ne yaşanırsa yaşansın, daha yetenekli yapay zeka modelleri bir dizi siber saldırıya güç verecek.

Şirketler ve hükümetler, yapay zeka tedarik zincirlerine yönelik siyasi risklerden endişe duyacak.

5. AVRUPA'NIN POPÜLİST SAĞI

Popülist sağ, uzun süredir dünyanın farklı bölgelerinde yükselişte. Ancak 2027'de bütün gözler Fransa'da olacak. Popülist sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen'in cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimali oldukça yüksek.

Böyle bir sonuç, Avrupa Birliği'ne güç veren Fransa-Almanya ilişkilerini değiştirebilir. Aynı zamanda borç yükü altındaki Fransa'nın kırılgan kamu maliyesine ilişkin endişeleri artıracak.

6. TAHVİL PİYASALARININ BASKISI

Ancak tahvil piyasalarını tedirgin eden tek ülke Fransa değil.

Mali disiplinden uzak harcamalar, yapay zeka yatırımlarındaki patlama ve yükselen enerji fiyatlarının yeniden körüklediği enflasyon, gelişmiş ülkelerde hükümetlerin borçlanma maliyetlerini artırıyor.

7. TAYVAN İÇİN KRİTİK TARİH

Teknoloji, savaşın doğasını değiştirdi. Ukrayna ve İran örneklerinde görüldüğü gibi, daha küçük güçlerin kendilerinden büyük rakiplere karşı koymasını kolaylaştırdı.

Peki bu durum Çin'in Tayvan'a yönelik planları açısından ne anlama geliyor?

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Çin ordusuna adayı ele geçirmeye hazır hale gelmesi için 2027'ye kadar süre verdiği belirtiliyor.

ABD'nin dikkati başka meselelerle dağılmış durumda. Çin harekete geçecek mi, yoksa 2028'de Tayvan'da yapılacak seçimlerin sonuçlarını mı bekleyecek?

Önümüzdeki iki yıl tehlikelerle dolu olacak.

8. OZEMPİC ETKİSİ

Zayıflama ilaçları yalnızca insanların kilo vermesine yardımcı olmakla kalmıyor, tüketici davranışlarını da değiştiriyor.

Yeniden fit bir görünüme kavuşan kişiler, "intikam alışverişi" (revenge shopping) olarak adlandırılan eğilime yöneliyor; kıyafetlere, kozmetiğe ve spor ürünlerine daha fazla para harcıyor.

Bu ilaçların başarısı, ilaç şirketlerinin uzun ömürlülüğü destekleyen tedavilere yönelik ilgisini de yeniden canlandırdı.

9. UZAYA ÇIKIŞ MALİYETİ DÜŞÜYOR

SpaceX'in Starship roketi, düzenli uydu fırlatmalarına başlayacak. Çinli roket şirketleri ise roketlerin itici kademelerini yeniden kullanabildiklerini gösterecek.

Uzaya çıkış maliyetlerinin düşmesi, özel uzay istasyonlarının önünü açacak. Hatta yörüngede veri merkezleri inşa edilmesini sağlayacak. Bu fikir göründüğü kadar çılgın olmayabilir.

10. HOLLYWOOD YENİDEN BAŞLIYOR

"Star Wars", 50'nci yıl dönümü dolayısıyla yeniden gösterime girecek. Seriyi yeniden başlatmayı hedefleyen yeni bir film de izleyiciyle buluşacak. Avengers bir kez daha geri dönecek ve yeni bir James Bond filmi yolda.