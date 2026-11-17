ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkili, ABD istihbaratının İran kaynaklı olduğunu öne sürdüğü bulguları CNN ile paylaştı.

Buna göre, ABD istihbaratı, İran'ın başkent Washington'da kirli bomba ve kimyasal silahlarla saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığını tespit etti.

Yetkililer, ABD istihbaratının, İran'ın ülke içinde bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler depoladığına ilişkin haberleşmelerini belirlediğini iddia etti.

Bu istihbaratın ne ölçüde güvenilir olduğu konusunda görüş ayrılığı yaşayan yetkililer, bu planların şu aşamada yakın zamanda düzenlenebilecek bir saldırının işareti olmaktan ziyade İran'ın olası saldırılar için seçeneklerini değerlendirme çabası olduğunu kaydetti.

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Yetkililer ayrıca, Washington yönetiminin, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD askerlerine karşı kimyasal silah kullanabileceğine işaret eden başka bir istihbarat akışını da yakından takip ettiğini öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis, yaptığı açıklamada, ABD'nin olası tüm tehditleri takip ettiğini kaydederek, "Şu anda ülkemize yönelik inandırıcı bir tehdit bulunmuyor." ifadesini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü ise iddiaları reddederek kimyasal silah kullanımını her koşulda gayrimeşru gördüklerini ve bu yöndeki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Kirli bombalar, nükleer bombalardan farklı olarak nükleer patlama tepkimesine dayanmadan, geleneksel patlayıcıların radyoaktif maddelerle birleştirilmesiyle hazırlanıyor. Bu tür silahlar, patlamanın etkisinin yanı sıra çevreye yaydığı radyoaktif maddeler nedeniyle geniş alanlarda kirliliğe yol açabiliyor.