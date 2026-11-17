ABD Başkanı Donald Trump'ın NVIDIA hisselerindeki yatırımları, şirketin CEO'su Jensen Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından yeniden gündeme geldi. CNBC'nin Trump'ın yıllık ve dönemsel mali bildirimleri üzerinden yaptığı analize göre, Trump'ın yatırım hesapları Beyaz Saray'a döndüğü tarihten bu yana NVIDIA hisselerinde en az 103 işlem gerçekleştirdi.

Alım ve satımların toplam büyüklüğü 27 milyon ila 97.5 milyon dolar arasında hesaplanırken, NVIDIA 2025 yılının sonunda Trump'ın en büyük üç bireysel hisse yatırımından biri haline geldi. Trump'ın NVIDIA'daki hisse varlığının değeri, bir önceki yılın sonunda açıklanan 615 bin ila 1.3 milyon dolar aralığından 12.5 milyon ila 58 milyon dolar aralığına yükseldi.

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Trump'ın Ağustos ayında bildirdiği NVIDIA hissesi varlığı, pazartesi günü hisse fiyatının 157 dolar civarında olması durumunda 4.5 milyon ila 57.7 milyon dolar arasında bir değere karşılık geliyordu. Ancak bu hesaplama, Trump'ın Ağustos ayında açıkladığı portföy değerine dayanıyor ve sonraki işlemleri kapsamıyor.

NVIDIA HİSSELERİ YÜZDE 13.7 YÜKSELDİ

NVIDIA hisseleri, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 13.7 değer kazandı. Trump'ın göreve dönüşünden önceki son işlem günü olan 17 Ocak 2025'te 137.35 dolardan kapanan NVIDIA hisseleri, 16 Kasım 2026'da 156.14 dolar seviyesinde günü tamamladı.

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Ancak hisse senedinin performansı bu süreçte oldukça dalgalı bir seyir izledi. NVIDIA hisseleri 2025 yılını 186.50 dolardan tamamlayarak yıllık bazda yaklaşık yüzde 38.9 yükseldi. 2026 yılında ise kasım ayının başında 206 doların üzerine kadar çıkan hisse, 16 Kasım itibarıyla 156.14 dolara geriledi.

Böylece NVIDIA hisseleri 2026'nın başından 16 Kasım'a kadar yaklaşık yüzde 16.3 değer kaybetti. Bu gelişme, Trump'ın NVIDIA'daki yatırımının açıklanan değerinin neden yalnızca hisse fiyatındaki yükselişle açıklanamayacağını da ortaya koyuyor.

NEDEN TAM RAKAM AÇIKLANMIYOR?

Trump'ın NVIDIA yatırımlarından ne kadar kazandığını hesaplamak ise mevcut bildirimlerle mümkün değil. Bunun nedeni, ABD'de başkanlar ve üst düzey kamu görevlileri için kullanılan mali bildirim sisteminde yatırımların kesin tutarları yerine belirli dolar aralıklarıyla açıklanması.

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Örneğin bir yatırımın değeri 1 milyon ila 5 milyon dolar arasındaysa bildirimde bu aralık belirtiliyor. Dolayısıyla Trump'ın NVIDIA'da kaç adet hisseye sahip olduğu veya bu hisseleri hangi ortalama fiyattan aldığı kamuya açık belgelerden anlaşılamıyor.

CNBC'nin hesapladığı 27 milyon ila 97.5 milyon dolarlık tutar da Trump'ın elde ettiği kârı değil, alım ve satım işlemlerinin toplam hacmini gösteriyor. Aynı şekilde portföy değerindeki artışın ne kadarının hisse fiyatlarındaki yükselişten, ne kadarının yeni alımlardan kaynaklandığı da kesin olarak belirlenemiyor.

103 İŞLEMDE 97.5 MİLYON DOLARA VARAN HACİM

Trump'ın NVIDIA işlemleri, ikinci başkanlık döneminin dikkat çeken yatırım hareketlerinden biri oldu. CNBC analizine göre Trump'ın hesapları yalnızca 2026'nın ilk sekiz ayında NVIDIA hisselerinde 38 işlem gerçekleştirdi. Bu işlemlerin toplam büyüklüğü 9.4 milyon ila 28.3 milyon dolar arasında hesaplandı.

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8 Ekim'de yayımlanan bildirimde, Trump'ın ağustos ayında 1.6 milyon dolara kadar NVIDIA hissesi aldığı, 1 milyon dolara kadar da satış yaptığı görüldü. Aynı gün Trump, Jensen Huang'a Ulusal Bilim Madalyası vermişti.

Trump'ın NVIDIA yatırımlarındaki artış, şirket hisselerinin portföyündeki ağırlığının da yükseldiğine işaret etti. Ancak açıklanan işlem tutarları, alım ve satımların toplam hacmini gösteriyor; dolayısıyla 97.5 milyon dolarlık rakam Trump'ın NVIDIA'dan elde ettiği kâr anlamına gelmiyor.

ÇİN ZİYARETİ SONRASI 1 MİLYON DOLARA KADAR SATIŞ

Trump'ın NVIDIA işlemlerinden biri de 18 Mayıs'ta gerçekleştirdiği 500 bin 1 dolar ile 1 milyon dolar arasındaki satış oldu. Söz konusu işlem, Trump'ın Jensen Huang ile Çin'e yaptığı devlet ziyaretinden dönüşünün ardından gerçekleşti.

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New York Times'ın haberine göre, Huang'ın Air Force One'a Alaska'daki yakıt ikmali sırasında binmesinden beş gün önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'a Huang'ın Çin için casusluk yaptığından şüphelenilen bir kadınla ilişkisine yönelik istihbarat hakkında bilgi vermişti.

Trump ise pazartesi günü Rubio tarafından bilgilendirildiği iddiasını reddederek, "Bunu duymadım" dedi. Başkan, söz konusu kadının Çinli bir casus olup olmadığını bilmediğini de ifade etti.

Trump'ın yatırım hesapları, 18 Mayıs'taki satışın hemen öncesinde ve sonrasında da daha küçük miktarlarda NVIDIA hissesi almıştı.

DEEPSEEK KRİZİNDE 5 MİLYON DOLARA KADAR ALIM

Trump'ın NVIDIA yatırımlarındaki dikkat çekici işlemlerden biri de Jensen Huang'ın Beyaz Saray'ı ilk ziyaretinden iki gün önce gerçekleşti. 29 Ocak 2025'te Trump'ın yatırım yöneticileri 1 milyon ila 5 milyon dolar değerinde NVIDIA hissesi satın aldı.

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Bu işlem, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in NVIDIA'nın piyasa değerinden tek bir günde 593 milyar dolar sildiği sert düşüşün yaşandığı haftaya denk geldi. Huang, 31 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da Trump ile ilk kez bir araya geldi.

NVIDIA'nın Çin'e yönelik çip satışları da iki isim arasındaki temasların önemli başlıklarından biri oldu. Trump yönetimi Nisan 2025'te şirketin H20 çiplerinin Çin'e satışını fiilen durdurmuş, bu karar NVIDIA'nın 4.5 milyar dolarlık gider yazmasına neden olmuştu.

Temmuz 2025'te Trump ile yeniden görüşen Huang, NVIDIA'nın Çin'e H20 satışlarını yeniden başlatmasını beklediğini açıklamıştı. Ağustos ayında ise Trump, Çin'e çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 15'inin ABD hükümetine aktarılmasını öngören anlaşmayı duyurmuştu.

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Trump'ın yatırım hesapları, bu açıklamadan bir hafta sonra 5 milyon ila 25 milyon dolar arasında NVIDIA hissesi satın aldı.

HUANG'IN GÖREVİNDEN AYRILMASI İŞLEMLERİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Jensen Huang'ın Çin için casusluk yaptığından şüphelenilen bir kadınla ilişkisi ve şirket çalışanlarıyla yaşadığı iddia edilen ilişkiler hakkındaki haberlerin ardından perşembe günü CEO'luk görevinden ayrılması, Trump'ın NVIDIA işlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Trump, Huang'ın görevini koruması için mücadele etmesini istediğini belirtmiş, görevinden ayrılmasının ardından da kendisini "olağanüstü bir yetenek" olarak nitelendirmişti. Pazartesi günü ise Huang'ın yeniden göreve dönmesinin "kesinlikle kötü bir fikir olmadığını" söyledi.

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Ancak NVIDIA yönetim kurulunun Huang'ı yeniden CEO olarak göreve getirmeyi değerlendirmediği bildirildi.

Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın yatırım portföyünün kendisinin müdahalesi olmaksızın bağımsız danışmanlar tarafından yönetildiğini açıkladı. Trump Organization sözcüsü Kimberly Benza da bu düzenlemenin çıkar çatışması görüntüsünü dahi önlemek amacıyla oluşturulduğunu belirtti.

Açıklanan mali bildirimlerde Trump'ın işlemleri yönlendirdiğine veya yatırım danışmanlarının gizli istihbarata eriştiğine ilişkin bir kanıt bulunmuyor.

2025'TE 21 BİNDEN FAZLA İŞLEM BİLDİRDİ

Trump, uzun süredir ABD borsasındaki yükselişi ekonominin performansının göstergesi olarak kullanıyor. NVIDIA da 2026'nın eylül ayına kadar S&P 500 endeksindeki toplam yükselişin yaklaşık yüzde 13.5'ini tek başına oluşturdu.

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Huang'ın Washington'daki etkisi de NVIDIA'nın Wall Street'teki yükselişine paralel olarak arttı. CNBC'nin kamuya açık kayıtlar ve haberler üzerinden yaptığı incelemeye göre iki isim, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana en az 15 kez bir araya geldi veya aynı etkinliklerde yer aldı.

Huang, haziran ayında Associated Press'e verdiği röportajda Trump'ın kendisini gecenin bir yarısı bile aradığını söylemişti.

Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki yatırım işlemlerinin yoğunluğu da dikkat çekti. CNBC analizine göre Trump, yalnızca 2025 yılında 21 binden fazla işlem bildirdi. Bu sayı, ilk başkanlık döneminin tamamında açıklanan yaklaşık 500 işlemin oldukça üzerinde.