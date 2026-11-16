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        Haberler Objektife Takılanlar Selahattin Paşalı: Evliliğimizin en güzel dönemindeyiz

        Selahattin Paşalı: Evliliğimizin en güzel dönemindeyiz

        Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, Kadıköy'de objektiflere yansıdı. Haklarında çıkan boşanma iddialarına açıklık getiren oyuncu, "Şu anda evliliğimizin en iyi dönemindeyiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 17:56 Güncelleme:
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        "Evliliğimizin en güzel dönemindeyiz"

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile birlikte geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de objektiflere yansıdı. Sokakta yürürken basın mensuplarıyla karşılaşan çift, haklarında son dönemde çıkan boşanma iddialarına açıklık getirdi.

        "YOK ÖYLE BİR ŞEY"

        Çıkan iddialara tepki gösteren Paşalı, söz konusu haberlerin kendilerini şaşırttığını belirterek, "Biz burada ilk defa evimizden yürürken böyle bir şey oldu. Sanki biz haber vermişiz gibi... Yok öyle bir şey. Evde otururken çıkan bir haber, hatta tatildeydim. Çıkan habere bayağı şaşırdık. Epeyce bir yerden çıkıyor, onları anlamadım. Hem bizi rahatsız ediyor hem normal hayatımız devam ederken yürürken böyle haberlerin çıkması... Sürekli bunlara cevap vermek de saçma bir şey" ifadelerini kullandı.

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        Haberleri başlangıçta gülüp geçerek karşıladıklarını belirten çift, iddiaların büyümesi üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını da dile getirdi. Evliliklerinde her şeyin yolunda olduğunu vurgulayan Paşalı, "Çok şükür, hatta şu anda en iyi dönemindeyiz" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

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        #Selahattin Paşalı
        #Lara Paşalı
        #oyuncu
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