İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin Moskova ziyaretinin temel amacının, İran lideri Mücteba Hamaney'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği resmi mesajı iletmek olduğunu söyledi.

Celali, mesajda iki ülke arasındaki ikili ve stratejik ilişkilerin önemine, ayrıca Tahran ile Moskova arasında en üst düzeyde sürdürülen istişarelerin devam etmesine vurgu yapıldığını belirtti.

Rızai'nin ziyaretinin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Celali, özellikle küresel ve bölgesel gelişmelerin Tahran ile Moskova arasında daha yakın koordinasyon ihtiyacını artırdığına dikkat çekti.

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Celali, söz konusu ziyaretin Tahran ve Moskova'nın stratejik iş birliğini sürdürme ve derinleştirme konusundaki ortak kararlılığını ortaya koyması bakımından özel önem taşıdığını kaydetti.

RIZAİ PUTİN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bu ayın başlarında Rızai, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunmuştu. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iş birliğini genişletme olanakları ele alınmıştı.

Rızai, o dönemde yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in mesajın mümkün olan en kısa sürede Putin'e iletilmesini istediğini söylemişti. Rızai ayrıca Putin'in yanıt olarak İran liderine "sıcak ve samimi selamlarını" ilettiğini belirtmişti.

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Putin ise Hamaney'den gelen mesajı memnuniyetle karşıladığını ifade etmiş ve İran'ın bölgedeki yapıcı ve kilit rolünün altını çizmişti.