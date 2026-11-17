Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Bursa. Yalova, Kocaeli, Osmaniye, Balıkesir, İzmir ve Hatay'da şiddetli olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, (Konya, Karaman dışında), Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır dışına), Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Osmaniye çevreleri ve Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kıyı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa. Yalova, Kocaeli, Osmaniye çevreleri ve Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kıyı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.