Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, (Konya, Karaman dışında), Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır dışına), Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Osmaniye çevreleri ve Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kıyı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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İstanbul Yağmurlu 18° Ankara Parçalı Bulutlu 15° İzmir Güneşli 23° Antalya Kısmen Güneşli 22° Trabzon Parçalı bulutlu 18° Bursa Parçalı Bulutlu 16° Adana Kısmen Güneşli 22° Diyarbakır Kısmen Güneşli 15° Gaziantep Yağmurlu 15° Ağrı Bulutlu 9°

Hava sıcaklıklarının Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa. Yalova, Kocaeli, Osmaniye çevreleri ve Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kıyı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.