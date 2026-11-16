Ara transfer dönemi için çalışmalarını şimdiden hızlandıran Galatasaray, Christ Oulai'yi yakından takip ediyor.

Orta sahada Lesley Ugochukwu'dan umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli yıldızı markaja aldı.

Fiorentina'ya transfer olduktan sonra ilk 11'e girmekte zorlanan genç futbolcu, önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Sarı-kırmızılı yönetim, Oulai'nin İtalya'da umduğunu bulamamasını bir fırsat olarak değerlendirse de kulübün mali şartlarını kendi lehine çözmek ve bütçeyi kontrol altında tutmak adına opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.

Teknik heyetin kadroda genç ve gelişime açık isimlere yer verme planıyla örtüşen bu hamlede yönetimin tek gündemi bonservis ve kiralama koşulları değil.

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Geleceğe yatırım gözüyle bakılan genç futbolcunun saha içindeki potansiyeli cezbedici bulunsa da profesyonelliğine dair kulüp koridorlarında bazı soru işaretlerinin oluştuğu öğrenildi.

Hem bugünü hem de geleceği düşünerek hata payını en aza indirmek isteyen sarı-kırmızılı kurmayların, opsiyonlu kiralama formülü üzerinden anlaşma zemini ararken bir yandan da oyuncunun disiplin ve takım içi uyum profilini detaylıca mercek altına aldığı belirtiliyor.