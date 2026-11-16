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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!

        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!

        Balıkesir Ayvalık'ta seyir halindeyken denize düşen yolcu minibüsünün şoförü Batuhan Yılmaz'ın direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiği ve şoförün hayatını kaybettiği açıklandı. Araçta bulunan 1'i çocuk 10 yolcunun ise denizden sağ olarak denizden çıkarıldığı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 14:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!

        Balıkesir Valiliği, Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken denize düşen yolcu minibüsünün şoförü Batuhan Yılmaz’ın direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ve şoförün hayatını kaybettiğini açıkladı. Araçta bulunan 1’i çocuk 10 yolcunun ise sağ olarak denizden çıkarıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        İHA'nın haberine göre Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşanan ve yürekleri ağza getiren kazaya ilişkin Balıkesir Valiliği tarafından resmi basın duyurusu yayımlandı.

        Açıklamada, Batuhan Yılmaz yönetimindeki yolcu minibüsünün, sürücünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkarak denize düştüğü belirtildi. Kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup amiriği 3 araç ve 8 personel ile müdahale etti.

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        10 YOLCU SAĞ OLARAK KURTARILDI

        Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle denize düşen minibüste bulunan 1’i çocuk toplam 10 yolcunun tamamı sağ olarak sudan çıkarıldı. Yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedilirken, talihsiz minibüs şoförü Batuhan Yılmaz’ın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

        BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Balıkesir Valiliği’nin konuya ilişkin yayımladığı basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:"Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Batuhan Yılmaz isimli şahsın sevk ve kontrolünde olan minibüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu araç denize düşmüştür. Araç şoförü vefat etmiştir. Araç içerisinde 10 yolcu (1 çocuk) bulunmakta olup her biri sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Hayati tehlikeleri mevcut değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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