Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
Belçika karşılaşmasından sonra omzunda ağrı hisseden ve Fransa maçında riske edilmeyen Uğurcan Çakır için ilk bulgular, sakatlığın çok ciddi olmadığı yönünde. Galatasaray, tecrübeli file bekçisini Samsunspor maçına yetiştirmek istiyor.
Milli takım arasının bitimine yaklaşılırken Galatasaray'da tüm dikkatler Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna çevrilmiş durumda.
Ay-yıldızlıların İzmir'de Belçika ile oynadığı müsabakanın bitiminde omzunda ağrı hisseden 30 yaşındaki file bekçisi, teknik ekibin aldığı kararla Fransa karşısında riske edilmedi.
Yapılan ilk kontrollerde omuz bölgesindeki problemin korkutucu boyutlarda olmaması, sarı-kırmızılı kulübe derin bir nefes aldırdı.
Galatasaray Sağlık Kurulu, milli aranın ardından çıkılacak Samsunspor müsabakasına Uğurcan'ı yetiştirebilmek adına yoğun bir tedavi süreci yürütecek.
İdman temposuna göre oyuncunun omzunun vereceği tepkiler yakından takip edilecek.
Tecrübeli kalecinin Samsunspor karşısında sahada olup olmayacağına ise doktorların vereceği rapor doğrultusunda teknik heyet karar verecek.