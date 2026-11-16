Göksel’in orkestrasına vize engeli

Göksel, yurt dışı konserlerine devam ediyor. Şarkıcı Almanya'nın ardından son olarak Belçika'da sevenlerinin karşısına çıktı. Belçika'daki konserinde Göksel'in orkestrasından hiçbir müzisyen sahne alamadı. Ünlü şarkıcının ekibine vize çıkmadı.

Göksel, "Orkestra arkadaşlarımın hiçbirine vize çıkmadı. Ve bu konseri iptal etmek durumundaydık. Hiç içimden gelmedi" dedi. Sanatçı, kararını verirken duygularını dinlediğini belirterek "Kalbimin sesini dinledim" ifadesini kullandı.

Sahneye çıkmadan önce kendisine söylenen bir sözü de paylaşan Göksel, "Az önce çıkmadan kulağıma çok tatlı bir hanımefendinin fısıldadığı gibi, olanda hayır vardır. Bu gecede bir hayır olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.